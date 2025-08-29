Штаб ТКО: в 14 регионах наблюдается рост закупок контейнеров

Увеличение объема закупок контейнеров для отходов наблюдается в таких субъектах РФ, как Республики Карелия, Бурятия, Тыва, Еврейская автономная область, Самарская, Новосибирская, Смоленская, Новгородская, Калининградская, Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Пермский края.

Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Согласно отчетности, на данный момент создано 4246 контейнерных площадок и приобретено 32 659 контейнеров. С прошлого штаба регионы обустроили еще 838 площадок и закупили 5140 контейнеров. Прирост наблюдается сразу по 14 субъектам. Отдельно хочу поблагодарить эти регионы за проделанную работу», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Среди отстающих регионов оказались Республика Алтай, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика, где закуплено ноль площадок и контейнеров», — добавили в пресс-службе ППК РЭО.

На 2025 год регионы утвердили план закупок 8 952 контейнерных площадок и 48 558 контейнеров.