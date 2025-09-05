Штаб ТКО: шесть регионов нарушили сроки разработки региональных программ по ЭЗЦ

Краснодарский край, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Рязанская область до сих пор не инициировали процедуры разработки региональных программ по формированию экономики замкнутого цикла. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Особое внимание уделяется межведомственному взаимодействию. Поэтому в разработке программ должны участвовать не только природоохранные органы на местах, но и те, кто отвечает за строительство, транспорт и промышленность. Сопровождает этот процесс Российский экологический оператор, чтобы обеспечить методическую поддержку и единый подход к формированию документов по всей стране», — сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В зоне риска находятся те субъекты Российской Федерации, где не определены ответственные региональные министерства, не сформированы рабочие группы и не налажено взаимодействие между органами исполнительной власти субъектов РФ.

Срок окончания разработки региональных программ ЭЗЦ — конец 2025 года. Региональные программы будут содержать комплексный анализ ситуации по образованию и переработке вторичных ресурсов, описание потенциальных кооперационных цепочек между отраслями, оценку возможностей замены первичного сырья вторичным и план мероприятий.

«Региональные программы должны отражать конкретные пути достижения ключевых показателей федпроекта „Экономика замкнутого цикла“ до 2030 года. К этому сроку регионы должны обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов, снизить долю захоронения до 50%. Для этого каждый регион должен самостоятельно определить темпы движения и промежуточные целевые значения, исходя из своих возможностей», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

38 субъектов только приступили к разработке программ — сформированы рабочие группы, осуществляется подготовка запросов в адрес хозяйствующих субъектов и органов исполнительной власти регионов относительно текущей ситуации по обращению с отходами и применению вторсырья при производстве продукции.

Остальные 45 регионов активно работают над разработкой региональных программ, в том числе нормативно закрепили зоны ответственности вовлеченных органов власти и организаций, а также собрали первичную информацию по обращению с отходами и применению вторсырья при производстве продукции, инициировали аналитическую обработку такой информации. Среди них: Республика Башкортостан, Камчатский край, Сахалинская область, Республика Хакасия, Нижегородская область, Луганская народная Республика.