Штаб ТКО: российским регионам необходимо обновить более 6000 мусоровозов

Порядка 25% техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) эксплуатируется в российских регионах свыше 10 лет. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Обращаю внимание на критическую важность своевременного обновления парка специализированной техники. Дорожные карты с нулевыми планами по закупке техники являются крайне нереалистичными и приниматься не будут. Вся техника старше 10 лет должна быть заменена в течение ближайших трех лет. Прошу учесть это при разработке дорожных карт», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Согласно внесенным региональными операторами данным в федеральную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), почти 25% имеющейся техники в российских регионах эксплуатируется свыше 10 лет.

«Порядка 1,5 тысяч мусоровозов превысили 20-летний срок эксплуатации, из которых 82 машины — пересекли порог в 40 лет», — добавили в пресс-службе РЭО.

На данный момент дорожные карты с планами закупки техники на следующий год направили в РЭО 75 субъектов.