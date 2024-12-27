Штаб ТКО: РЭО проанализировал терсхемы 49 регионов и выявил несоответствие требованиям

В текущем году было рассмотрено 106 проектов территориальных схем из 49 субъектов РФ, что на 9% больше по сравнению с показателями 2023 года, когда было рассмотрено 102 проекта, и на 39% больше, чем в 2022 году (76 проектов). Также РЭО выявил, что 46 рассмотренных схем не соответствуют требованиям законодательства.

«Мы видим устойчивый рост активности регионов в части актуализации территориальных схем. Это говорит о том, что субъекты РФ уделяют все больше внимания вопросам совершенствования системы обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основные результаты анализа

Проведенный анализ выявил ряд системных проблем в территориальных схемах регионов. В 46 из 49 рассмотренных схем обнаружены те или иные несоответствия требованиям действующего законодательства, 27 субъектов РФ не достигают целевых показателей, установленных Указом Президента РФ № 309. Детальное исследование показало, что в 21 субъекте некорректно определена масса образования твердых коммунальных отходов. В этих регионах данные существенно расходятся с показателями ГИИС «Электронный бюджет» и формы 2-ТП (отходы), а также не подтверждаются отчетностью объектов во ФГИС УТКО.

Серьезной проблемой остается несбалансированность инфраструктуры: в 21 регионе выявлен дефицит объектов размещения отходов, а в таком же количестве субъектов, наоборот, зафиксирован профицит мощностей. «Избыточное планирование мощностей объектов обращения с ТКО может привести к их недозагрузке и, как следствие, к необоснованному росту тарифов для населения», — пояснил глава РЭО.

Наиболее частыми недочетами в территориальных схемах являются отсутствие графического отображения источников образования и мест накопления отходов на картах регионов, неполнота данных об установленных целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, а также недостаточность информации о производственной мощности и остаточной вместимости объектов обращения с ТКО. При анализе территориальных схем также было отмечено, что действующие правила не содержат требований о включении в схему перспективного баланса и схемы потоков до 2030 года, что затрудняет оценку достижения целей, установленных Указом Президента.

Особую озабоченность вызывает ситуация в Амурской, Новосибирской, Омской, Калининградской и Сахалинской областях, Забайкальском крае, Хабаровском крае и Республике Бурятия, где выявлены серьезные проблемы с расчетом количества образуемых отходов, существенный дефицит объектов размещения ТКО и несбалансированность мощностей. Еще 19 субъектов РФ находятся в зоне, требующей повышенного внимания со стороны федеральных органов власти.

Новый подход к разработке территориальных схем

С 1 января 2025 года система разработки и утверждения территориальных схем обращения с отходами претерпит существенные изменения. Впервые все территориальные схемы будут создаваться по единому стандарту, что значительно упростит их анализ и сопоставление. Важным нововведением станет обязательное размещение электронной модели территориальной схемы в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) еще до начала общественных обсуждений.

Новый порядок предусматривает более тщательную процедуру согласования: после общественного обсуждения проект схемы будет проходить экспертизу РЭО, а затем рассматриваться специальной комиссией при Минприроды России. Регионы, не имеющие собственных информационных систем, смогут формировать электронные модели непосредственно во ФГИС УТКО, что обеспечит единый подход к цифровизации отрасли.

Подготовка к работе в праздничные дни

В преддверии новогодних праздников особое внимание уделено обеспечению бесперебойной работы системы обращения с отходами. РЭО сформировал специальную группу дежурных сотрудников, которые будут круглосуточно отслеживать ситуацию через систему мониторинга «РЭО Радар» и кол-центр. Установлен четкий регламент реагирования: простые проблемы должны решаться в течение суток, более сложные ситуации — за 48 часов. При необходимости к решению будут подключаться региональные власти, коммунальные службы и специальные ведомства.

Цифровая трансформация отрасли

Значительный прогресс достигнут в области цифровизации отрасли обращения с отходами. На сегодняшний день во ФГИС УТКО внесены данные о 1340 действующих объектах обращения с ТКО, из которых 326 уже передают информацию с постов весового контроля в автоматическом режиме. Активно внедряется система фотофиксации опустошения контейнерных площадок: из 182 региональных операторов 125 подтвердили готовность передавать данные через специальное мобильное приложение.

«Цифровизация отрасли обращения с отходами — один из наших ключевых приоритетов, — подчеркнул Денис Буцаев, — Внедрение современных технологий не только повышает прозрачность работы всей системы, но и позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы, обеспечивая качественное обслуживание населения».