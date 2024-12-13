Штаб ТКО: РЭО предложил скорректировать нормативы накопления отходов

Российский экологический оператор выступил с инициативой по пересмотру нормативов по накоплению отходов. Предложение озвучил гендиректор компании Денис Буцаев на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с ТКО. По его словам, тема крайне актуальна, потому что на основе этих нормативов формируются тарифы, которые по итогу могут быть завышенными. Именно их платят граждане. Также на основе нормативов строится расчет количества ТКО в терсхемах, ошибки в которых влияют на определение мощностей проектируемых объектов инфраструктуры. Например, завышение количества отходов может привести к недостаточной загруженности построенных мусоросортировочных заводов, что опять же потребует увеличения тарифа для граждан. А этого нельзя допускать.

Предложения главы РЭО поддержал глава Минприроды России Александр Козлов.

Инициативы РЭО

На сегодняшний день от региона к региону наблюдается большой разброс значений нормативов накопления отходов. Например, в Еврейской автономной области он равен 0,73 кубометра отходов на человека в год, а в Сахалинской области — 3,29 кубометра. По словам Дениса Буцаева, за последние годы разброс нормативов существенно сократился, но, тем не менее, до сих пор остается значительным.

«Со всеми регионами, в которых необходима корректировка нормативов, мы проводим работу по ускорению этого процесса. Разработали типовое техническое задание для проведения замеров, предоставляем разъяснения. В 2023 и 2024 году в 25 регионах нормативы либо уже скорректировали, либо регионы проводят замеры для корректировки. В 22 регионах планируется проведение замеров на 2025 год, еще в 22 – на 2026 год», — сказал гендиректор РЭО.

Отдельно Денис Буцаев отметил Свердловскую область, Камчатский край, Республику Северная Осетия-Алания, Чеченскую Республику, Еврейскую автономную область и Республику Алтай. По его словам, эти регионы не предоставили в РЭО информацию по замерам отходов, поэтому они должны максимально оперативно их провести и установить новые нормативы накопления ТКО.

Гендиректор РЭО отметил, что ситуация с нормативами для юрлиц в регионах заметно хуже, чем с нормативами для физлиц. Специалисты компании проанализировали ситуацию по нормативам для объектов торговли. Выяснилось, что дифференциация нормативов еще более существенная. Например, в Адыгее значение норматива составляет 170.00 кг на квадратный метр, а в Кемеровской области — всего 0.02 кг на квадратный метр. При этом нормативы устанавливались в 2016-2018 годах, то есть еще до старта реформы обращения с отходами. Сответственно, в некоторых регионах тариф велик, а в некоторых — необоснованно мал.

Для решения проблем Денис Буцаев предлагает скорректировать постановление Правительства РФ №1390. В частности:

— распространить действие Постановления не только на юрлиц, но и на жилой сектор; — распространить нормативы накопления на медучреждения, поскольку вывозом медотходов класса А теперь будут заниматься регоператоры; — упростить процедуру корректировки нормативов с учетом данных весового контроля.

Общая повестка и мнения участников

Основным темой повестки межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с ТКО стала тема корректировки нормативов накопления отходов. В Минприроды РФ назвали инициативы РЭО полезными и важными.

«Мы считаем инициативы РЭО по корректировке нормативов полезными и важными. Что касается регионов, то им нужно активизироваться для выполнения поставленных перед ними задач. Продолжим на штабах следить за ситуацией в отрасли», — сказал глава Минприроды России Александр Козлов.