Штаб ТКО: РЭО предложил проводить инвентаризацию мусорных полигонов раз в 3 года и при помощи беспилотников

Российский экологический оператор подготовил новые правила инвентаризации объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), в которых предлагается проводить инвентаризацию полигонов раз в три года вместо пяти, а также использовать для этого беспилотники.

Таким образом можно будет получать более актуальную информацию о том, насколько полигоны заполнены, принимать эффективные решения по созданию новых объектов обращения с отходами. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства РФ.

Инициативы РЭО

Правила инвентаризации объектов размещения ТКО — это приказ из списка нормативных актов, которые РЭО разрабатывает в рамках штаба. Работа по документу завершена, он направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти.

«Необходимость в разработке этого приказа вызвана многочисленными спорами владельцев объектов с надзорными органами относительно остаточной емкости и других характеристик полигонов. Сейчас процедура выстроена таким образом, что владелец объекта проводит его инвентаризацию сам раз в 5 лет. Четких требований к инвентаризации не прописано. Итоговый документ — „характеристика объекта“ справочно направляется в Росприроднадзор, который может их использовать, а может и не учитывать. Мы такой подход постарались изменить. Если говорить об общих требованиях к проведению инвентаризации, то требуем проведения инвентаризации не реже, чем один раз в три года. Ранее было — один раз в пять лет. Это позволит получать более актуальную информацию о состоянии объектов, в том числе их заполняемости», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО также предлагает использовать для инвентаризации более широкий перечень информации, включая проектные документы, данные обследований, результаты мониторинга окружающей среды и другие материалы.

Кроме того, владельцы объектов должны будут указывать информацию о технических устройствах, включая наличие систем весового контроля, систем фото- и видеофиксации движения транспортных средств, ванн для дезинфекции, радиационного контроля. В характеристике должна быть определена остаточная вместимость полигона и процент его заполненности на дату проведения инвентаризации.

Полученные сведения должны использоваться при включении объектов размещения отходов в государственный реестр, установлении лимитов на размещение отходов, при разработке территориальных схем обращения с отходами и при осуществлении контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ в области обращения с ТКО.

В качестве обязательной части обследования должна проводиться видеосъемка с использованием беспилотных авиационных систем (БАС), а также фотосъемка в формате панорамы 360 градусов. Тем самым, не выезжая на объект, можно видеть реальное состояние полигонов.

«Обращу внимание, что процедура проведения инвентаризации стала существенно более технологичной. Основа инвентаризации — это воздушно-лазерное сканирование, проводимое с использованием беспилотников. Это позволяет и снизить расходы, и обеспечить максимально полную и качественную информацию о состоянии полигонов. Все результаты облетов доступны в Федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО) в режиме реального времени», — добавил глава РЭО.

По итогам воздушного сканирования РЭО получает цифровые трехмерные данные. Сравнение трехмерных моделей полигонов, сделанных в разные годы, позволяет оценивать реальное количество отходов, которое было завезено на полигон между обследованиями. Это важно, в том числе и для тарифного регулирования, указал Денис Буцаев.

Помимо этого, использование БАС позволяет оценить количество птиц, находящихся на объекте, а тепловизионная съемка дает информацию о рисках возгорания полигонов. Для автоматизированного выявления нарушений используются нейросети.

На отдельных территориях есть ограничения для полетов беспилотников. В этом случае предлагается проводить только наземное лазерное сканирование. «Это более трудоемкое и сложное мероприятие, но опыт проведения таких исследований у нас есть — в частности, таким образом оценивалось состояние объектов размещения отходов в новых регионах», — сказал гендиректор РЭО.

Проект по воздушно-лазерному сканированию действующих объектов размещения ТКО РЭО реализует с 2022 года. Была проведена почти тысяча облетов, а методология проведения подобных обследований была тщательно отработана. Программа включена в состав федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», реализация которого предусмотрена до 2030 года.

Проектом приказа установлена возможность на безвозмездной основе использовать данные, полученные РЭО при воздушном мониторинге. «Таким образом мы достигаем двух целей — минимизируем расходы и обеспечиваем беспристрастность при проведении обследований. Это особенно важно, учитывая, какое количество нарушений выявляется в ходе облетов», — добавил Денис Буцаев.

Новый порядок инвентаризации полигонов позволит унифицировать и автоматизировать процесс; обеспечить полноту и непротиворечивость данных; повысить качество государственного контроля и решений по регулированию деятельности по захоронению ТКО.

Проблемные регионы

В ходе штаба глава РЭО обсудил с регионами исполнение дорожных карт по всем блокам, касающимся функционирования системы обращения с ТКО.

По устойчивости региональных операторов в желтой зоне находятся 39 субъектов РФ, в «красной» зоне субъекты отсутствуют. Из 39 дорожных карт по нормализации деятельности региональных операторов внесено во ФГИС УТКО — 32 карты.

«Оставшимся регионам необходимо в срочном порядке обеспечить внесение дорожных карт в систему, а именно Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республикам, Республике Алтай. Карелия по итогам мониторинга за декабрь 2024 перешла из зеленой зоны в желтую, в связи с чем региону необходимо разработать и утвердить дорожную карту до 27 марта 2025 года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО в желтой и красной зонах находятся 28 субъектов РФ. Из них утвердили дорожные карты 23 региона.

«Во ФГИС УТКО по обеспеченности специализированной техникой из 23 регионов, утвердивших дорожные карты, внесли лишь 19 субъектов. Республике Алтай, Курской области, ЛНР, КЧР необходимо в срочном порядке обеспечить внесение дорожных карт в систему. Невнесение дорожных карт в электронном формате в систему означает неисполнение дорожных карт», — пояснил Денис Буцаев.

Отдельно нарушение сроков реализации дорожных карт уже зафиксировано в Краснодарском крае.

По обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами в красной и желтой зонах находятся 37 субъектов РФ. Дорожную карту не утвердил один регион — Камчатский край. Не внесли информацию во ФГИС УТКО 3 региона — это Кабардино- Балкарская республика, Алтай, Бурятия. Не исполняют дорожные карты 4 региона: Псковская область, Республика Тыва, Ростовская область, Удмуртская республика.

«За период с прошлого штаба по этому блоку 8 регионов требуемую информацию прислали и число просрочек существенно сократилось. По многим присланным дорожным картам у нас есть замечания, связанные с некорректно определенной потребностью по отдельным муниципалитетам и с низким объемом финансирования. Объем финансирования в некоторых случаях достигает четверти от заявленной потребности в контейнерах. На следующем штабе мы выделим те регионы, которые такие замечания не устранили», — добавил глава РЭО.

По инфраструктуре выявлены нарушения исполнения дорожных карт в 10 субъектах РФ — это Краснодарский край, Ульяновская, Иркутская, Воронежская область, Красноярский край, Сахалинская область, Республики Крым, Башкортостан и Тверская область, Республика Северная Осетия.

В ходе штаба глава РЭО обсудил со всеми отстающими регионами проблематику, были обозначены новые сроки и статусы.