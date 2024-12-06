Штаб ТКО: РЭО предложил новые правила инвентаризации полигонов и онлайн-мониторинг веса мусоровозов

Российский экологический оператор выступил с двумя инициативами на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с ТКО. Гендиректор компании Денис Буцаев предложил обязать регоператоров передавать данные с постов весового контроля в федеральную систему учета отходов (ФГИС УТКО). Эта мера позволит повысить качество услуги по вывозу отходов и корректнее оценить объем отходов в стране, избежать возникновения нелегальных свалок. Еще одна инициатива связана с усилением контроля работы полигонов. Для этого компания разработала проект Правил инвентаризации объектов размещения отходов. Они уже сейчас находятся на рассмотрении в Минприроды РФ. Предложения главы РЭО поддержал глава Минприроды России Александр Козлов.

Инициативы РЭО

1. Усиление контроля работы объектов размещения (полигонов)

Разработанные РЭО Правила инвентаризации объектов размещения отходов предполагают сокращение периодичности проведения инвентаризации полигонов с 5 до 3 лет и проведение раз в пять лет инвентаризации выведенных из эксплуатации полигонов. Также документ предполагает проведение обязательной видео и фотосъемки в формате панорамы 360º для всех полигонов.

«В настоящий момент фактически отсутствует полноценная систематизированная картина объектов размещения отходов. Чтобы ликвидировать этот пробел, мы совместно с Минприроды РФ подготовили проект Правил инвентаризации объектов размещения отходов. В числе предложений – введение фото и видеофиксации для получения наиболее полной и объективной информации и состоянии объектов размещения ТКО», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, новые Правила поспособствуют внедрению современных технологий обследования полигонов, цифровизации данных, усилению контроля за полигонами, а также созданию единой системы мониторинга их состояния. Документ сделает прозрачнее ситуацию с полигонами, позволит избежать их переполненности. Предполагается, что документ начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

При этом генеральный директор РЭО уточнил, что действие нового документа не будет распространяться на объекты размещения радиоактивных, биологических и медицинских отходов, а также полигоны ТКО, введенные до 2019 года, не имеющие документации.

При этом глава Минприроды Александр Козлов отметил важность этих правил и необходимость ускорения принятия данного документа.

2. Контроль образования массы отходов по всей стране

Еще одна инициатива предполагает, чтобы региональные операторы передавали данные с постов весового контроля в федеральную систему учета отходов (ФГИС УТКО).

«Из 1342 действующих объектов обращения с ТКО только 211 объектов настроили передачу данных с постов весового контроля. Считаем сложившуюся ситуацию недопустимой, просим обеспечить размещение данных для объективной оценки. Эта мера позволит выстроить прозрачную систему отслеживания потоков отходов и избежать ситуаций, когда мусоровоз не доезжает до сортировки и сбрасывает отходы на свалки, а также помогут корректно оценить объем образуемых отходов благодаря взвешиванию мусоровозов, приезжающих на предприятиях», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что наибольший процент по внесению данных с постов весового контроля во ФГИС УТКО наблюдается в девяти регионах: Амурской, Калининградской, Калужской, Кировской, Липецкой, Смоленской, Самарской, Тюменской областях и Республики Коми. При этом в 35 регионах не обеспечена передача данных ни по одному объекту инфраструктуры. Денис Буцаев поручил до 1 января 2025 года обеспечить повсеместную передачу данных во ФГИС УТКО с пунктов весового контроля изо всех регионов.

Общая повестка и мнения участников

«Поддерживаем инициативы РЭО по улучшению ситуации с обращением отходов. Считаем, что регионам нужно активизироваться для выполнения поставленных перед ними задач. Продолжим на штабах следить за ситуацией с отраслью обращения с отходами», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.

Также на Штабе участники обсудили основные положения законопроекта о создании и содержании контейнерных площадок ТКО. Законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации.