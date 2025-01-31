Штаб ТКО: РЭО предложил лишать регоператоров статуса за мусоровозы без ГЛОНАСС

Российский экологический оператор предложил лишать статуса региональных операторов за непредоставление данных ГЛОНАСС в Федеральную государственную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), а также скорректировать методологию, по которой учитываются показатели обработки, утилизации и захоронения отходов в регионах.

Предложения озвучил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

Инициативы РЭО. Передача данных во ФГИС УТКО

«Во ФГИС УТКО в ближайшее время будет реализован функционал сверки данных взвешивания мусоровозов и данных ГЛОНАСС. При этом отсутствие данных ГЛОНАСС в системе предлагаю сделать еще одним основанием для лишения статуса региональных операторов. Если регоператор не предоставляет данные по движению мусоровозов и системе замеров, мы считаем, что он недобросовестный», — сказал глава РЭО.

Во ФГИС УТКО также необходимо вносить информацию не только по ТКО, но и по всем видам отходов, поступающим на объекты обращения с ТКО. «Это важно с точки зрения определения, за что платят граждане. Тарифы объектов должны быть скорректированы с учетом приема других видов отходов, а также в случае отсутствия раздельного учета», — добавил Денис Буцаев.

Согласно Приказу Минприроды России № 344, если на объекты ТКО поступают другие отходы, то необходимо ведение раздельного учета количества отходов, доходов и расходов, связанных с приемом отходов, не относящихся к ТКО.

«Считаем целесообразным организовать системный контроль за исполнением приказа, в том числе изменить не только порядок учета, но и меры ответственности. Александр Александрович (Козлов, глава Минприроды РФ — прим.), дополнительно к вашему предложению по машинам, которые не учитываются в системе контроля, исключать их из тарифа, мы также предлагаем по машинам, которые не идентифицируются на местах весового контроля, принимать меры, аналогичные к автомобилям, которые ловят на несанкционированных свалках. Если поймают два и более раза, то ставить вопрос об изъятии транспортного средства, которое перевозит неучтенные отходы», — сказал Денис Буцаев.

Также определение массы отходов должно осуществляться на всем цикле обращения с отходами на комплексных объектах — и при въезде на объект, и после сортировки при направлении отходов на захоронение.

Глава РЭО напомнил, что с 15 июня 2017 года все объекты обращения с ТКО должны быть оборудованы средствами измерения массы отходов. В Постановлении Правительства № 505, вышедшем в 2016 году, на решение этой задачи отводился один год. С 1 декабря 2024 года вступило в силу требование об обязательной ежедневной передаче данных весового контроля во ФГИС УТКО. Также в 2020 году для объектов вышли единые требования по оснащению необходимым оборудованием и передаче данных, исполнить их нужно до 1 января 2026 года.

Инициативы РЭО. Методология формирования показателей

Глава РЭО начал доклад с подведения итогов федерального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» за 2024 год. Показатель по обработке отходов достигнут во всех субъектах РФ, по утилизации ТКО не достигнут в одном регионе — Самарской области.

В части захоронения показатель не достигнут в пяти субъектах — в Астраханской, Брянской, Калининградской, Омской и Ростовской областях. Во всех этих регионах, кроме Омской области, показатель захоронения превышает 100%. Это связано с тем, что на захоронение направлялись отходы, которые накапливались в прошлые годы.

«В определенный промежуток времени показатель по захоронению падает в силу того, что отходы принимают на себя объекты временного накопления. А в следующий календарный период, когда они начинают выгружаться, показатель захоронения превышает 100%, что является нонсенсом и ведет к ухудшению показателей. Такая волатильность мешает в методической работе по учету отходов. Предлагаем скорректировать методологию с учетом этого фактора. Если этого не сделать, то в следующие годы мы также будем иметь ряд регионов, которые по показателю захоронения будут превышать 100%, а в определенные годы будут чуть ли не идеальными по объему захоронения», — сказал Денис Буцаев. Он подчеркнул, что показатель захоронения свидетельствует об эффективности работы всей системы обращения с ТКО.

Проблемные регионы

«Из 1325 объектов только 404 передают данные в систему в режиме телеметрии. При этом из 404 примерно 300 начали передавать информацию только после того, как мы включили вопрос в Инцидент. До этого момента меньше 10% объектов передавали данные, несмотря на требования законодательства. В красной зоне находятся 42 субъекта, у которых доля таких объектов ниже 20%. Фактически в этих субъектах мы не видим реального объема отходов, которые поступают на полигоны», — сообщил гендиректор РЭО.

В 21 регионе передача телеметрических данных отсутствует полностью. Это Москва, Еврейская автономная область, Забайкальский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Брянская, Ивановская, Костромская, Магаданская, Пензенская, Псковская, Тульская области, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Тыва, Чеченская Республика.

«Передача в систему треков ГЛОНАСС. Из тех 5 тысяч машин, что заезжают на объекты обращения с отходами, вошедшие в анализ, значительная часть не передает в систему треки движения. Напомню, требование об оснащении мусоровозов ГЛОНАСС и передаче данных в систему также закреплено законодательством. Прошу ответственных лиц в субъектах проанализировать данные ФГИС УТКО в части передачи информации о движении мусоровозов и принять необходимые меры к тем региональным операторам, которые их не исполняют. Для нас остается непонятным, почему субъекты в этом не заинтересованы. ГЛОНАСС позволяет в том числе по треку мусоровоза определять качество оказываемой услуги и количество контейнерных площадок, которые объезжает мусоровоз», — сказал Денис Буцаев.

В число регионов, в которых ни одна машина не передает свои треки, вошли Вологодская, Кемеровская, Московская, Курганская области, Республики Карачаево-Черкесия, Саха (Якутия), Татарстан и Хакасия.

Общая повестка

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов также выступил с докладом по основным блокам, в том числе по степени готовности дорожных карт в части оснащения спецтехникой, контейнерами и площадками, инфраструктурой, по созданию региональных рабочих групп и выдаче комплексных экологических разрешений (КЭР).

Глава Минприроды РФ также затронул вопрос подключения региональных операторов к мобильному приложению, осуществляющему фотофиксацию опустошения мест накопления ТКО, а также использования функционала ФГИС УТКО и средств видеофиксации для мониторинга площадок.