Штаб ТКО: РЭО предложил использовать видеофиксацию для контроля за состоянием контейнерных площадок

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил передавать видео с камер видеонаблюдения, направленных на контейнерные площадки, в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Об этом он сообщил на площадке Координационного центра Правительства РФ. Такая мера способствует повышению качества вывоза отходов.

«По поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева РЭО доработал электронную систему учета отходов и добавил для мониторинга деятельности региональных операторов функцию видеофиксации контейнерных площадок. Теперь в режиме онлайн федеральный центр сможет отслеживать состояние баков для отходов в самых удаленных уголках страны. Мы сможем оперативно решать проблемы с навалами отходов и повысить качество услуги по вывозу отходов, которой пользуются жители многоквартирных домов. Технически, на данный момент, процесс выглядит так: представители регионов, зарегистрированные во ФГИС УТКО, добавляют в систему ссылки на видеопоток к конкретной контейнерной площадке. РЭО также направил высшим должностным лицам субъектов РФ запрос о наличии в регионах камер видеонаблюдения, установленных вблизи мест накопления ТКО и возможности передачи видеопотоков с таких камер во ФГИС УТКО», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В итоге по состоянию на 18 ноября 2024 года 3 региона предоставили в тестовом режиме доступ к видеопотокам. Этими передовыми регионами стали Нижегородская область (5 камер), Мурманская область (20 камер), Ленинградская область (3 камеры).

Еще 22 субъекта РФ сообщили о наличии камер вблизи мест накопления и о готовности передавать видеопотоки во ФГИС УТКО, но пока не внесли данные в системы. Это такие регионы, как Костромская область; Рязанская область; Сахалинская область; Тамбовская область; Воронежская область; Иркутская область; Калужская область; Курская область; Магаданская область; Московская область; Омская область; Оренбургская область; Пензенская область; Пермский край; Республика Адыгея; Республика Башкортостан; Республика Калмыкия; Республика Крым; Тверская область; Удмуртская Республика; ЯНАО; г. Санкт-Петербург.

В 15 регионах камеры установлены, но видеопоток во ФГИС УТКО эти субъекты оказались передавать не готовы. К ним относятся Архангельская область; Волгоградская область; Вологодская область; Ивановская область; Калининградская область; Камчатский край; Кировская область; Красноярский край; Курганская область; Псковская область; Саратовская область; Свердловская область; Ставропольский край; Томская область; Ханты-Мансийский автономный округ.

Об отсутствии камер видеонаблюдения вблизи площадок сообщили 16 субъектов РФ, а именно Амурская область; Еврейская автономная область; Кемеровская область — Кузбасс; Липецкая область; Ненецкий автономный округ; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Коми; Республика Саха (Якутия); Республика Татарстан; Смоленская область; Тульская область; Ульяновская область; Хабаровский край; Чукотский автономный округ; Ярославская область.

От 29 субъектов РФ официальной позиции в адрес РЭО до сих пор не поступило. Это Алтайский край; Астраханская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; Забайкальский край; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; Новгородская область; Новосибирская область; Орловская область; Приморский край; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Карелия; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Северная Осетия — Алания; Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область; Самарская область; Тюменская область; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская Республика — Чувашия; г. Москва; г. Севастополь.