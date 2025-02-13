Штаб ТКО: РЭО предложил использовать нейросети для мониторинга пернатых на полигонах

Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства. Он также сообщил об итогах орнитологических обследований объектов обращения ТКО, находящихся в шестой подзоне приаэродромной территории, и о готовности дорожных карт регионов по всем блокам деятельности в сфере ТКО.

Инициативы РЭО

В 2024 году РЭО создал информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО при помощи данных, полученных с БАС. В состав этой системы входит модуль обработки фото- и видеоданных с использованием искусственного интеллекта. В рамках модуля были созданы нейросетевые алгоритмы, которые позволяют автоматически определять 10 типов нарушений законодательства на полигонах, включая алгоритм фиксирования массового скопления птиц с расчетом их количества.

«Точность срабатывания алгоритма превысила 80%. В рамках модуля реализован функционал дообучения искусственного интеллекта, с помощью которого точность срабатывания может быть увеличена, а также реализована возможность распознавания птиц по их параметрам. Такая система гораздо точнее выполняет все расчеты, чем это может сделать человек, результаты ее работы задокументированы, их в любой момент можно проверить. Вместе с тем, до настоящего времени такие технологии для оценки количества птиц, и в целом состояния полигонов, на системной основе не применяются. Есть предложение в рамках штаба дать поручение по системной оценке всех полигонов, имеющих аналогичные проблемы, с применением систем автоматизированного контроля», — сообщил гендиректор РЭО.

Он также указал на проблематику в части контроля. Сейчас нет уполномоченного органа, который мог бы обеспечить контроль за скоплением птиц. Ространснадзор не имеет полномочий обследовать полигоны, а Росприроднадзор — полномочий оценивать нарушение требований в части орнитологии.

Также недостаточно учтены особенности территорий с малой авиацией. Требуется установить особый порядок для районов Крайнего Севера, поскольку именно там сосредоточено основное количество объектов, которые расположены рядом с аэропортами малой авиации.

Отсутствуют четкие критерии оценки рисков и требуемые решения. Необходимо установить прямые требования к объектам, включая обязательную пересыпку и технические средства защиты, а также предусмотреть учет соответствующих расходов при установлении тарифов.

«Просим дать поручение указанную работу провести совместно с ФАС. По тем объектам, которые находятся в шестой приаэродромной зоне, требуются дополнительные расходы на систему отпугивания от птиц. Порядок действий при выявлении нарушений сейчас тоже не определен. В части новых объектов считаем бессмысленным проводить оценку количества птиц на местности. Они прилетят тогда, когда появятся объекты и отходы. Оценивать надо проектные решения, соответственно и требования необходимо устанавливать к проектным решениям», — добавил глава РЭО.

Кроме того, ввиду отсутствия современных методов контроля РЭО предлагает закрепить использование БАС и расчетов с помощью нейросетей как основного метода оценки количества птиц на полигонах. «Предусмотреть возможность использования контрольно-надзорными органами подобного рода исследований», — отметил Денис Буцаев.

Он напомнил, что Воздушный кодекс РФ устанавливает запрет на размещение объектов, привлекающих птиц, в приаэродромной территории. В январе 2023 года в требования включили возможность размещения объектов только при наличии положительного орнитологического заключения. Для этого объекты должны пройти соответствующие обследования (Приказ Минприроды России № 420).

Было выявлено 164 объекта на расстоянии менее 15 километров от контрольных точек аэродромов в 60 регионах России. В шестую подзону попадают 65 объектов обработки отходов, 8 объектов утилизации, 2 объекта энергетической утилизации, 7 объектов обезвреживания, 71 объект размещения, включенный в ГРОРО, 2 объекта размещения по приказу Минприроды № 765, и 9 перегрузочных станций.

Проблемные регионы

Из 164 объектов по 135 заключены договоры на проведение исследований, по 29 объектам договоры отсутствуют. Из тех объектов, где заключены договоры:

69 получили положительные заключения, 55 — отрицательные, по 11 объектам подготовка заключений не завершена. По ряду объектов уже есть несколько отрицательных заключений по орнитологии.

«Напомню, что требование по обязательности орнитологического обследования действует с 1 сентября 2024 года. Особую тревогу вызывает ситуация в 19 регионах, которые мы отнесли к „красной зоне“. Проблемы в этих регионах можно разделить на четыре блока. Первый и самый острый — регионы, где до сих пор не заключены договоры по основным полигонам. Это Республика Ингушетия, Республика Тыва и Хабаровский край. В этих регионах основные, системообразующие полигоны регионов продолжают работать без каких-либо исследований, что создает риск их закрытия и мусорного коллапса, не говоря уже о рисках безопасности эксплуатации самих аэродромов», — сообщил Денис Буцаев.

Второй блок — регионы, где получены повторные отрицательные заключения по основным полигонам: Алтайский край, Иркутская (также не заключены договоры по двум небольшим полигонам и одному объекту обезвреживания), Курская и Ульяновская области. Повторное получение отрицательных заключений говорит о системных проблемах в организации работы этих объектов и также является основанием для прекращения деятельности полигонов. «Зачастую повторное обращение без исправления самих документов свидетельствует о формальном подходе к делу», — уточнил Буцаев.

Третий блок — регионы, где отрицательные заключения получены более полугода назад, но новые договоры так и не заключены. Это Севастополь, Воронежская, Ивановская, Новосибирская и Самарская области. Срок на устранение нарушений, выявленных по результатам орнитологических обследований, составляет 6 месяцев.

Четвертый блок — регионы, где не заключены договоры по небольшим полигонам: Камчатский край (4 полигона), Приморский край, Республики Саха (Якутия), Татарстан (также проблема с сортировкой), Ростовская, Сахалинская и Свердловская области.

В «желтой зоне» находятся 26 регионов. В 17 из них проводятся исследования или получены отрицательные заключения, в 8 регионах ведется работа с сортировочными комплексами, в одном регионе не заключен договор по сортировке.

В «зеленой зоне» 15 регионов, где все объекты получили положительные заключения. Глава РЭО поблагодарил регионы и владельцев объектов за хорошо проделанную работу.

Общая повестка

Генеральный директор РЭО остановился на подготовке дорожных карт (ДК) регионами и напомнил, что РЭО создал функционал в Федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО) для заполнения карт в электронном формате.

По устойчивости региональных операторов из 38 дорожных карт по нормализации деятельности региональных операторов во ФГИС УТКО внесено 27 карт.

По обеспеченности специализированной техникой из 27 субъектов утвердили дорожные карты 20 регионов, из них в систему внесли ДК лишь 14 субъектов.

По обеспеченности местами накопления ТКО и контейнерами во ФГИС УТКО заполнены данные по дорожным картам со стороны 20 из 38 субъектов РФ, расположенных в желтой и красной зонах.

Нарушения исполнения дорожных карт по инфраструктуре выявлены в 7 субъектах РФ. За истекшую неделю с учетом выгрузки регионами дорожных карт во ФГИС УТКО нарушения выявлены также в Республиках Крым и Башкортостан.