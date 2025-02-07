Штаб ТКО: РЭО предложил интегрировать систему учета ТКО с «Безопасным городом»

Российский экологический оператор рассказал о создании интеллектуальной системы контроля за ходом реформы обращения с отходами.

В частности РЭО предложил интегрировать Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) с программным комплексом «Безопасный город» для получения видеопотоков с контейнерных площадок. Это позволит оперативно следить за качеством вывоза ТКО.

Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что практику по трансляции видео во ФГИС важно распространить на все регионы. Новшества РЭО представил на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства. Заседание провел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Инициативы РЭО. Мониторинг вывоза ТКО с контейнерных площадок

«Для дальнейшего повышения эффективности мониторинга мы прорабатываем интеграцию ФГИС УТКО с программным комплексом „Безопасный город“. Это позволит получать дополнительные данные о состоянии контейнерных площадок и качестве оказания услуг по вывозу отходов. По результатам работы системы уже формируются рейтинги качества услуг в регионах. Данные мониторинга показывают, что во многих субъектах требуется существенное повышение качества работы — значительное число регионов демонстрирует показатель качества услуг ниже 70%», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

В рамках развития системы мониторинга РЭО также разработал специальное приложение «Водитель ТКО», которое предоставляется регоператорам безвозмездно. Приложение защищено от фальсификации данных и позволяет в режиме реального времени контролировать качество вывоза отходов. На основе поступающих данных формируется объективный рейтинг регионов.

Кроме того, в рамках штаба 6 февраля 2025 года генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил о переводе всех дорожных карт развития отрасли в цифровой формат и запуске системы их автоматизированного контроля.

«Во ФГИС УТКО создан специальный функционал, который позволяет хранить дорожные карты в цифровом виде и в автоматизированном режиме контролировать их исполнение. Благодаря этому мы можем оперативно выявлять отклонения от установленных планов и принимать необходимые управленческие решения», — отметил Денис Буцаев.

Особое внимание в системе уделяется контролю обеспеченности регионов специализированной техникой и инфраструктурой. Отслеживается исполнение дорожных карт по созданию и модернизации контейнерных площадок, закупке мусоровозов, строительству объектов обработки и утилизации отходов.

Система консолидирует информацию о более чем 1,1 миллиона мест накопления отходов, движении более 25 тысяч мусоровозов и с помощью технологий искусственного интеллекта анализирует качество оказываемых услуг в режиме реального времени.

Инициативы РЭО. Мониторинг вывоза ТКО в период праздников

Длинные праздники — традиционно сложное время для регоператоров. На штабе обсудили практику эффективной работы в новогодние каникулы и рассмотрели возможность ее применения в любые праздники, в том числе майские.

Как отметил глава РЭО, проблемы с вывозом отходов возникают из-за растущего объема образования ТКО, затрудненного подъезда к контейнерным площадкам и припаркованных автомобилей, несвоевременной уборки снега, а также из-за сложности в эксплуатации техники при низких температурах.

«Только комплексный подход и своевременное реагирование на возникающие сложности позволяют обеспечить стабильную работу по вывозу отходов. Необходимо усилить контроль за работой региональных операторов и наладить эффективное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул Денис Буцаев.

По итогам заседания штаба приняты решения по усилению меры контроля за достоверностью учета на всех этапах работы с отходами, оптимизации сроков реагирования на обращения граждан, а также проведен анализ системы тарифного регулирования.

Регионам рекомендовано обеспечить дополнительный контроль работы региональных операторов, наладить информирование населения о принимаемых мерах, а также усилить взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам содержания контейнерных площадок и подъездных путей к ним.

Для того, чтобы организовать такую работу на системной основе, РЭО подготовит методические рекомендации для регионов по работе в праздничные дни.