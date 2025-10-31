Штаб ТКО: РЭО подвел промежуточные итоги закупок контейнеров и техники регионами

Практически все регионы выполнили планы по закупке мусоровозов и контейнеров для твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«За прошедшую неделю Республика Крым закупила 20 мусоровозов и полностью закрыла свою потребность в обновлении автопарка. Благодарим регион за проделанную работу. Также дополнительно закупили контейнеры Липецкая область, Приморский край, Республики Саха (Якутия) и Удмуртия. План закупки техники на 2025 год не закрыла только Курская область, региону осталось закупить еще 6 мусоровозов в текущем году», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Девять субъектов остались в желтой и красной зонах по обеспеченности специализированной техники для вывоза ТКО. Общий дефицит мусоровозов по России — 318 машин.

За прошедшую неделю возможностями льготного лизинга из регионов, имеющих дефицит техники, воспользовалась только Новгородская область, которая подала заявку на закупку одного мусоровоза.

По обустройству контейнерных площадок регионы практически выполнили план.

«На текущий момент создано 8 783 контейнерных площадки из 8 952 запланированных на 2025 год, или 98%. Приобретено 50 463 контейнера из запланированных 48 558, это 104% от плана», — добавили в пресс-службе РЭО.