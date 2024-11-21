Штаб ТКО: РЭО подготовил новые правила ведения реестра мест накопления ТКО

Документ был разработан после широкого обсуждения с регионами — свои позиции представили 74 субъекта РФ, из которых 42 полностью поддержали проект. Теперь любые, даже нелегальные места накопления ТКО, будут отображены в единой системе, а добавлять информацию о площадках смогут не только регоператоры, но и, например, управляющие компании.

«Новые правила предусматривают полный переход на ведение реестра мест накопления ТКО в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Важно, что теперь в реестр будут включаться сведения обо всех площадках, с которых осуществляется вывоз ТКО, даже если формально они не соответствуют санитарным требованиям. Это позволит нам увидеть реальную картину по организации системы накопления ТКО и оценить практическую возможность соблюдения действующих санитарных требований», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам заседания рабочей группы по ТКО на площадке Координационного центра Правительства РФ.

По его словам, особое внимание в новых правилах уделено планированию развития инфраструктуры. «В реестр будут включаться сведения не только о действующих, но и о планируемых площадках накопления ТКО, а также о мероприятиях по их оборудованию контейнерами. Это поможет более эффективно планировать развитие системы обращения с отходами», — добавил глава РЭО.

После обсуждения с регионами состав сведений, включаемых в реестр, стал шире. Теперь там появится информация о дате создания площадки, количестве размещенных контейнеров, наличии навеса и типе покрытия. Кроме того, для формирования реестра будут использоваться данные не только от региональных операторов, но и от потребителей и управляющих организаций многоквартирных домов.

Финальная версия проекта постановления направлена в Минприроды России. В дальнейшем планируется установить административную ответственность за нарушение правил ведения реестра.