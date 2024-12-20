Штаб ТКО: РЭО организует мониторинг за вывозом отходов в новогодние праздники

Рабочая группа будет создана для недопущения коллапсов, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в праздничные дни в зимний период. Об этом сообщил Российский экологический оператор на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке координационного центра правительства.

Глава РЭО Денис Буцаев рекомендовал муниципалитетам вместе с РЭО заранее проанализировать проблемные места, а регоператорам — провести техосмотр спецтехники. Гендиректор РЭО также озвучил предложения по внедрению нейросетей для анализа данных с контейнерных площадок и мусоровозов.

Инициативы РЭО. Контроль в новогодние праздники

«По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева, на предстоящие новогодние праздники будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители РЭО, субъектов Российской Федерации. Мы также приглашаем присоединиться к ней представителей региональных операторов и по отдельным проблемным зонам будем включать непосредственно возчиков. Также просим войти в указанную группу представителей Госавтоинспекции на местах и координатора из центрального аппарата. Будем надеяться, что этот зимний период, включая праздничные дни, мы пройдем в регламентном состоянии», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Глава РЭО привел в примеры регионы, которые в прошлые годы столкнулись с проблемами в зимний период. В Санкт-Петербурге в начале 2022 года к деятельности приступил региональный оператор, у которого возникли проблемы с логистикой в некоторых районах — отсутствовали мусоровозы, предназначенные для имеющегося типа контейнерных площадок.

В новогодние дни 2024 года в Челябинской области из-за прошедших экстремально обильных снегопадов и критически низких температур возникли затруднения в вывозе ТКО практически в половине области. Это в том числе активно обсуждалось в СМИ и соцсетях.

В Московской области были проблемы с запаркованностью мест накопления отходов и недостаточного количества техники, выходящей на маршруты из-за технического состояния и отсутствия водителей. Такие же проблемы были в Республиках Карелии и Татарстан.

РЭО предложил муниципалитетам при подготовке к праздничным дням провести анализ мест накопления отходов. В свою очередь РЭО в рамках штаба сделает свод данных на основе информации о проблемных местах, где запаркованность высокая и ограничен подъезд спецтехники, а также отработает проблематику вместе с органами правопорядка, в том числе Госавтоинспекцией.

Региональным операторам необходимо оптимизировать графики вывоза отходов, а также обеспечить достаточное количество специальной техники на линии и персонала для ее обслуживания.

В период праздничных дней необходимо уделить особое внимание состоянию мусоровывозящей техники. Региональным операторам следует провести заблаговременный своевременный технический осмотр существующего парка транспортных средств, а также обеспечить наличие резервного парка специальной техники на случай необходимости.

Проблемные регионы

«Хочу обратить внимание на то, что последствия сбоя в вывозе отходов по указанным выше причинам могут проявляться не только в праздничные дни, но и в течение всего зимнего периода. Поэтому предлагаем на штабе до момента выхода страны из зимнего периода оставить вопрос по вывозу на контроле. Особенно это касается регионов Дальнего Востока, Сибири и Урала, таких как Амурская, Магаданская и Челябинская области, Алтайский, Приморский и Хабаровский край, а также Республики Хакасия. Здесь необходимость отдельных мероприятий для этого сезона мы видим на основе сформированного опыта», — сообщил глава РЭО.

Также следует учесть города с высоким туристическим потоком, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, а также регионы Республики Северного Кавказа, Карелию и Краснодарский край.

Для недопущения коллапсов необходимо установить постоянный мониторинг ситуации с вывозом отходов в регионах, где планируется смена региональных операторов или операторов по транспортированию в начале 2025 года. Например, это Пензенская область (восточная, западная и южная зоны). Должна быть налажена координация действий возчиков и обеспечено оперативное реагирование на возникающие проблемы.

Инициативы РЭО. Анализ данных

«В будущем мы планируем подключить нейросети к анализу данных, которые поступают с мобильных приложений. Такую функцию мы уже создали. С Нового года нейросети обеспечат контроль и анализ данных не по трекам, а на постоянной основе по всем данным, которые мы собираем во ФГИС. Таким образом, мы будем видеть везде, где мусоровозы не вышли или вышли по маршруту. Будем также видеть все контейнерные площадки, с которых вывоз отходов не произведен», — рассказал Денис Буцаев.

Кроме того, РЭО подготовил алгоритм верификации данных, который включает три основных этапа:

1) РЭО формирует перечень «проблемных» мест накопления ТКО: это данные о не посещаемых мусоровозами контейнерных площадках; места остановок мусоровозов, не отмеченные в реестре. В перспективе сюда войдут также сведения о несоответствии между данными фотофиксации и данными реестра;

2) Региональные операторы проверяют выявленные проблемные места, сверяют их с собственным реестром и направляют предложения по корректировке в органы местного самоуправления;

3) Органы местного самоуправления проверяют полученные предложения и вносят необходимые изменения в реестр.

Общая повестка

На штабе обсуждался вопрос подключения региональных операторов к мобильному приложению, осуществляющему фотофиксацию опустошения мест накопления ТКО. Из 182 региональных операторов, работающих в 260 зонах, 111 по 160 зонам деятельности согласились передавать данные фотофиксации.

На штабе также поднимались такие вопросы, как использование функционала ФГИС УТКО в части мониторинга состояния мест накопления ТКО при помощи средств видеофиксации, приоритетные нормативные правовые акты для совершенствования системы обращения с ТКО.