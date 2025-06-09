Штаб ТКО: РЭО и регионы приступают к разработке региональных программ по вовлечению вторсырья

Российский экологический оператор представил единые требования к разработке региональных программ по вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов. Работа станет частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и поможет достигнуть национальной цели — вернуть в экономику не менее 25% отходов к 2030 году. План действий обсудили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ.

«В региональных программах будет прописано, как субъекты РФ планируют развивать переработку отходов, заменять первичное сырье вторичным и устранять барьеры для внедрения экономики замкнутого цикла. Важно понять, где есть барьеры, какие технологии нужны. Эти программы — инструмент, который поможет сократить количество отходов и снизить нагрузку на окружающую среду, одновременно создавая стимулы для бизнеса», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Программы будут состоять из нескольких блоков: анализ текущей ситуации по образованию и переработке вторичных ресурсов, выявление кооперационных цепочек, оценка возможностей замены первичного сырья вторичным, определение технологической обеспеченности, а также план конкретных мероприятий.

Особое внимание будет уделено межотраслевому взаимодействию: к работе будут привлекаться не только профильные ведомства, но и органы, отвечающие за строительство, транспорт и другие направления.

Методические рекомендации и техническое задание регионы получат от РЭО в ближайшее время. Также во второй половине июня стартует серия обучающих семинаров. РЭО будет сопровождать регионы на всех этапах работы.