Штаб ТКО: регоператоры смогут закупать еще более 10 видов техники по программе льготного лизинга

Теперь компании, занимающиеся сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО), смогут взять в льготный лизинг еще больше типов техники и оборудования, в частности самосвалы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, специальные бункеры для перевозки и сбора отходов. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Мы существенно расширяем перечень доступной для приобретения техники. Теперь, кроме мусоровозов и других моделей спецтехники для отходов, регоператоры могут воспользоваться льготными условиями лизинга для приобретения самосвалов, бульдозеров, погрузчиков, а также прочего специализированного оборудования, необходимого для эффективной работы», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Льготный лизинг в сфере обращения с отходами был запущен в 2025 году для обновления парка мусоровозов, повышение эффективности работы отрасли и улучшения экологической обстановки в регионах. Программа помогает компаниям внедрять современные технологии, модернизировать производство и делать города более чистыми и комфортными для жизни.

«Программа льготного лизинга востребована, потому что условия простые и выгодные: срок — до 5 лет, ставка — до 75% от ключевой ставки, — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Российский экологический оператор проработал возможность закупать по этой программе новые типы техники, а также контейнеры-бункеры для перевозки отходов на большие расстояния. К примеру, на Дальнем Востоке для накопления отходов часто используют перегрузочные станции, затем их партиями транспортируют на предприятия по обработке. В этих случаях и нужны подобные бункеры».

На данный момент в рамках программы льготного лизинга уже заключено договоров на 281 единицу специализированной техники. При этом из регионов в 2025 году ожидается подача заявок еще на более 700 единиц.

В апреле 2025 года ППК «Российский экологический оператор», Минприроды России и АО «Росагролизинг» запустили программу льготного лизинга. С ее помощью региональные операторы ТКО могут брать в лизинг специализированную технику на выгодных льготных условиях.

Полный список новых типов техники, которые компании по обращению с отходами смогут покупать на условиях льготного лизинга следующий: самосвалы, транспортные средства с кранами-манипуляторами, погрузчики, подъемники, экскаваторы-погрузчики, автопогрузчики с вилочными захватами, прицепы (полуприцепы), бульдозеры, тракторы (за исключением сельскохозяйственных), а также оборудование: пресс-компакторы и пресс-контейнеры для ТКО, контейнеры/бункеры (объемом от 10 м³), а также оборудование для транспортирования ТКО, монтируемое на автомобильное шасси.

Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».