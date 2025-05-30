Штаб ТКО: регоператоры четырех субъектов РФ не получили банковские гарантии

У региональных операторов Кабардино-Балкарии, Магаданской, Тверской областей и Чукотского автономного округа до сих пор нет банковских гарантий. Об этом сообщили на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства. Данные регоператоры рискуют лишиться статуса и прекратить деятельность по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

«До настоящего времени банковские гарантии отсутствуют у 10 региональных операторов в четырех субъектах Российской Федерации. Амурская область получила банковскую гарантию 16 мая 2025 года. Благодарим коллег за работу. Карачаево-Черкесская Республика расторгла 16 мая соглашение с региональным оператором. Прошу регион доложить о сроках отбора нового регионального оператора и указать на сроки предоставления публично-правовой компании „Российский экологический оператор“ документации на отбор регионального оператора для проверки и верификации», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В Приморском крае проект банковской гарантии готов. Регоператор ожидает получить ее до конца текущей недели.

Замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев также заслушал доклады от представителей регионов, в которых у регоператоров нет банковских гарантий. К ним относятся Кабардино-Балкарская Республика, Магаданская, Тверская области, Чукотский АО.