Штаб ТКО: регоператор Еврейской автономной области две недели работает без банковской гарантии

Еврейская автономная область остается одним из немногих регионов, где региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) уже вторую неделю функционирует без действующей банковской гарантии. С 21 ноября документ отсутствует, при этом заявка находится на рассмотрении в ПАО «Сбербанк». Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«На предыдущем заседании Штаба ТКО представители ЕАО сообщали о планах получить гарантию до конца ноября, однако на сегодняшний день документ так и не оформлен. Ситуация требует оперативного разрешения. Отсутствие банковской гарантии создает дополнительные риски для устойчивости региональной системы обращения с отходами и нуждается во внимании со стороны всех ответственных структур», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Банковская гарантия является ключевым элементом стабильной работы отрасли: она подтверждает способность регионального оператора выполнять обязательства перед государством и населением даже при финансовых рисках.

«При возникновении внештатных ситуаций, например, из-за массового выхода спецтехники из строя или сбоя в вывозе отходов, регион получает возможность оперативно задействовать средства банковской гарантии для предотвращения коллапса и обеспечения бесперебойного вывоза ТКО», — пояснили в пресс-службе РЭО.