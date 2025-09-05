Штаб ТКО: регионы выполнили план по закупке мусоровозов на 82%

Для выполнения плана субъектам осталось закупить 48 единиц спецтехники для вывоза отходов. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«В текущем году уже приобретено 213 единиц техники, это составляет 82% от плана на 2025 год (261 единиц). За прошедшую неделю три региона закупили 26 мусоровозов — по одному в Чукотском автономном округе и Луганской Народной Республике, и 24 в Херсонской области, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Также отмечу, что Херсонская область полностью закрыла свою потребность в технике. Республика Башкортостан и Красноярский край также произвели закупку техники и полностью закрыли свою потребность. Благодарю регионы за проделанную работу».

В «желтой» и «красной» зоне по обеспеченности специализированной техникой остаются 14 субъектов.

Регионы в том числе могут приобретать мусоровозы по программе льготного лизинга. Она разработана Минприроды России совместно с Российским экологическим оператором и АО «Росагролизинг». Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайте проекта.