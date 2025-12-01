Штаб ТКО: регионам пора готовиться к вывозу отходов в новогодние праздники

Регионам нужно заранее подготовиться к новогодним нагрузкам на систему обращения с твердыми коммунальными отходами, так как в праздничные дни их объемы увеличиваются. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, который прошел в Координационном центре Правительства Российской Федерации.

Для стабильной работы регионы должны следовать методическим рекомендациям Российского экологического оператора. Среди мер, которые помогут не допустить коллапс, — контроль со стороны региональных властей и оперативное реагирование на жалобы жителей.

«Новогодние праздники — это период повышенной нагрузки на всю систему обращения с отходами. Уже сейчас важно начать планомерную подготовку к этому периоду. Ранее разработанные и успешно реализованные рекомендации по организации деятельности в праздничные дни доказали свою эффективность. Чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу, прошу регионы включиться в подготовку заранее, а именно актуализировать графики вывоза, предусмотреть резервы техники и персонала, усилить контроль за площадками накопления», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Четкая и своевременная подготовка позволит регионам обеспечить бесперебойную работу операторов в один из самых сложных периодов года. РЭО, в свою очередь, организует мониторинг работы региональных операторов по вывозу отходов в новогодние праздники.

«Мы ежегодно наблюдаем рост объемов отходов в праздничные дни. Наши рекомендации показывают хороший результат, и сегодня крайне важно, чтобы все субъекты включились в подготовку заранее. Это позволит не только удержать стабильность, но и обеспечить комфорт жителей. Граждане могут обращаться в „РЭО Радар“, если видят нарушения и когда площадки переполнены», — добавили в пресс-службе РЭО

Координация работы регионов продолжится в рамках «Штаба ТКО».