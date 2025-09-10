Штаб ТКО: Правительство расширяет возможности для строительства инфраструктуры по обращению с отходами

В рамках распоряжения Правительства РФ № 649-р 19 регионов могут заключить концессии без конкурса и оперативно начать строить объекты по сортировке и переработке мусора. Благодаря этому к 2028 году должны появиться 37 объектов обращения с отходами общей мощностью по обработке 4,5 млн тонн в год.

Эту работу обсудили на Инциденте № 58 «Организация системы по обращению с ТКО», который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

18 регионов уже воспользовались предоставленной возможностью и подписали соглашения. На штабе по ТКО отдельно рассмотрели ситуацию в девятнадцатом — Амурской области.

«Сейчас стоит задача по скорейшему заключению концессии и проектированию концессионного объекта. Одновременно с регионом анализируем технические решения. Необходимо оптимизироватьрасходы, но так, чтобы не пострадало качество сортировки и производства компоста, — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Рассматриваем технические решения и по оборудованию на объекте обработки, который создается в Благовещенске».

Вице-премьер обратился к главам субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, поручил детально проработать сроки реализации проектов. Дмитрий Патрушев попросил подключиться к выполнению этой задачи Аналитический центр Правительства, чтобы отслеживать прогресс в режиме реального времени.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев доложил о выполнении региональных дорожных карт по обеспеченности инфраструктурой.

«В Калининградской области и Республике Алтай внеслиизменения в ранее заключенные концессионные соглашения. Изначально регионы планировали расторгнуть их из-за неисполнения обязательств частными инвесторами, — рассказал Денис Буцаев. — Однако удалось найти оптимальные решения: в Калининграде договорились с инвестором, а в Алтае проектная компания перешла в собственность региона. В Ингушетии утвержден отдельный план мероприятий, по которому уже идет работа».