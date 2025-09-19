Штаб ТКО: план по закупке мусоровозов для российских регионов выполнен на 85%

Всего в 2025 году регионы должны закупить 241 единицу спецтехники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«В этом году уже приобретено 206 единиц спецтехники для вывоза ТКО, что составляет 85% от плана на 2025 год (план — 241 единица). В „желтой“ и „красной зоне“ по обеспеченности специализированной техникой остаются 14 субъектов с общей потребностью 469 единиц», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

За прошедшую неделю было закуплено 25 единиц техники, 14 единиц — в ЛНР, 8 единиц — в ДНР, 3 единицы техники — в Томской области.

«В ходе штаба замглавы Минприроды напомнил, что в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Патрушева регионам необходимо согласовать с РЭО и утвердить планы закупки техники на следующий год до 1 декабря», — добавили в пресс-службе РЭО.

Регионы имеют возможность приобретать технику на льготных условиях. Для этого при участии РЭО была разработана программа льготного лизинга. О требованиях к заявке можно узнатьна сайте проекта.