Штаб ТКО: Новгородская область выполнила план по закупке мусоровозов на 2025 год

Новгородская область полностью выполнила план по закупке специальной техникой для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) на текущий год.

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«План закупки техники на текущий год по дорожным картам составляет 273 единицы, из которых уже приобретено 122 единицы. Это 45% от плана. За прошедшую неделю закуплено еще 13 единиц, 12 единиц — в Крыму и одна — в Новгородской области. Отмечу, что Новгородская область выполнила план по закупке техники на текущий год, благодарю регион. Однако общая потребность в технике все еще сохраняется», — сообщил Денис Буцаев.

Всего общая потребность в дополнительной технике у регионов, находящихся в «красной» и «желтой» зонах, постепенно снижается за счет закупки мусоровозов и на сегодняшний день составляет 619 единиц.

Регионы имеют возможность приобретать технику по программе льготного лизинга. К середине июля было подано 133 заявки на покупку 653 единиц техники. Подробнее о программе можно узнать по ссылке.