Штаб ТКО: названы самые активные регионы по закупкам контейнеров для коммунальных отходов

Самарская область, Алтайский и Пермский края стали самыми активными регионами по закупкам контейнерных площадок и контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. О ходе закупок доложил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Хочу поблагодарить регионы, активно реализующие мероприятия по закупке контейнерных площадок и контейнеров и преуспевающие как по количеству, так и в процентах к установленным плановым показателям на 2025 год. Это Алтайский край (53 площадки из 318 и 515 контейнеров из 2060), Пермский край (366 из 900; 1352 из 1885) и Самарская область (256 из 826; 1418 из 6397). Отдельно отмечены хорошие темпы закупки контейнеров в Краснодарском крае, Псковской, Тверской и Ульяновской областях, а также в Республиках Бурятия и Саха (Якутия)», — сообщил Денис Буцаев.

Также была отмечена Новосибирская область. Здесь выделили дополнительное финансирование из регионального бюджета на создание площадок и закупку контейнеров в этом году. Тем самым регион увеличил планы по созданию площадок со 123 до 426 единиц, по закупке контейнеров для смешанных ТКО — с 2704 до 3433 единиц. Такие решения региональных органов власти позволяют муниципалитетам более оперативно ликвидировать дефицит инфраструктуры по накоплению отходов, добавил замминистра.

Всего план закупок утвердили 32 субъекта: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Смоленская, Тверская, Томская, Ульяновская области, Еврейская автономная область, Республики Карачаево-Черкессия, Бурятия, Ингушетия, Карелия, Саха (Якутия), Северная Осетия, Тыва, Хакасия.

Еще два субъекта — Республики Дагестан и Алтай — согласовали с РЭО план закупок, но пока его не утвердили. В Калмыкии и Чукотском автономном округе срок исполнения не наступил. В Кабардино-Балкарской Республике план еще не согласовали.

Регионы, которые утвердили план, в 2025 году должны закупить 8 952 контейнерных площадки и 48 558 контейнеров. На данный момент создано 857 контейнерных площадок (плюс 138 к прошлому штабу) и приобретен 12 361 контейнер (плюс 2 408).