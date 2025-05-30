Штаб ТКО: наибольшее количество жалоб на вывоз ТКО зафиксировано в пяти регионах

Мурманская, Самарская, Оренбургская области, Карелия и Камчатский край вошли в топ-5 регионов с наибольшим числом жалоб от граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«По обращениям от граждан ситуация остается неизменной: количество жалоб не увеличивается, но и не уменьшается. Есть проблема по регионам и тематикам обращений, которые мы фиксируем через систему обратной связи. По общему количеству поступивших сообщений за неделю отмечу топ-5 регионов с наибольшим количеством обращений на тысячу жителей — это Мурманская область (16,95% от общего числа жалоб), Республика Карелия (16,87%), Самарская область (14,07%), Оренбургская область (3%) и Камчатский край (28%)», — сообщил Денис Буцаев.

Основные категории, на которые жаловались жители Мурманской области — нарушения содержания мусорных площадок и контейнеров, сбор и уборка мусора, а также стихийные свалки.

Второе место по общему количеству за неделю заняла Карелия. Там основными категориями жалоб стали также нарушения содержания мусорных площадок и контейнеров, экологические нарушения и вопросы, связанные со сбором и уборкой мусора.

На третьем месте — Самарская область, где также фиксируются нарушения содержания мусорных площадок и контейнеров, жалобы на обращение с отходами в целом и другое.

Четвертое место — Оренбургская область. Основные категории жалоб в регионе — обращение с отходами, нарушения содержания мусорных площадок и контейнеров, экологические нарушения.

И замыкает топ-5 регионов Камчатский край, где главные категории жалоб на обращение с отходами — нарушения содержания мусорных площадок и контейнеров и экологические нарушения.

Обратная связь от населения поступает через системы «Инцидент менеджмент» (ЦУР), «Госуслуги.Решаем вместе» и сервис «РЭО Радар», созданный Российским экологическим оператором.