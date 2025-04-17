Штаб ТКО: мораторий на штрафы для мусоровозов отменят в регионах без ГЛОНАСС

Мораторий на штрафы за перегруз мусоровозов отменят в регионах, где региональные операторы не настроили передачу данных ГЛОНАСС в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который еженедельно проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«На 15 апреля в цифровую систему внесена информация о более чем 25 тысячах транспортных средств, из которых 16 тысяч передают маршруты движения мусоровозов. Но 9 тысяч транспортных средств не передают треки движения мусоровозов, их мы не видим на регулярной основе на маршрутах. Если до конца месяца эти транспортные средства не появятся в системе, то на них мораторий распространяться не будет, и регоператоры попадут в „красную зону“ по вывозу ТКО. По сути, будут наказаны рублем. Это справедливый стимул», — сообщил Денис Буцаев.

Сейчас в «красной зоне» по передаче данных с ГЛОНАСС находятся 14 регионов. В семи из них маршруты движения мусоровозов не передавались с марта 2025 года. Это Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва и Кабардино-Балкария, Ивановская и Магаданская области.

«Передача данных ГЛОНАСС позволяет отслеживать маршруты мусоровозов и несанкционированный сброс отходов на свалки. В „зеленой зоне“ сейчас находятся 52 региона — они передают маршруты 50% мусоровозов и более. Два региона — Псковская область и Республика Калмыкия — обеспечили постоянную передачу данных со всех мусоровозов», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

С 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года в России введен мораторий для спецтехники по вывозу ТКО, которая превышает нормы по массе и нагрузке на ось. До принятия закона регоператоры работали с риском получения штрафов от 250 до 400 тысяч рублей за каждый рейс мусоровоза, так как любая перегруженная техника портит дорожное полотно. Исключения действовали ранее только в отношении военной техники и специализированной техники МЧС. Превышение нагрузки на ось касается 70% мусоровозов российских региональных операторов из-за особенностей устройства таких машин. Мораторий необходим, чтобы региональные операторы могли заменить свой автопарк, а также разработать необходимые модели техники на базе отечественных предприятий.