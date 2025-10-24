Штаб ТКО: количество регионов с дефицитом мусоровозов сократилось до 9

Республики Тыва, Дагестан, Алтай, Еврейская автономная область, Томская, Новгородская, Курская область, Чукотский автономный округ, ДНР недостаточно обеспечены специализированной техникой для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Общий дефицит техники в этих регионах составляет 281 мусоровоз. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Тверская область закрыла потребность в технике, закупив еще 7 мусоровозов. Также отмечу Курскую область, которая активно выполняет план закупки мусоровозов. Регион закупил еще 2 машины», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Замглавы Минприроды отдельно поблагодарил регионы, которые за прошедшую неделю полностью восполнили дефицит мусоровозов, это Иркутская область и Камчатский край.

«Напоминаем, что до 1 декабря все субъекты должны предоставить утвержденные планы по закупке техники на следующий год с учетом реальной ситуации в регионах. Проекты планов в обязательном порядке подлежат согласованию с Российским экологическим оператором», — отметили в пресс-службе РЭО.

Для ускорения закупок с апреля 2025 года регионы могут закупать мусоровозы и другую технику для вывоза отходов на выгодных условиях льготного лизинга со ставкой ¾ от ключевой ставки Центрального Банка России. Программу запустили Российский экологический оператор», Минприроды России и АО «Росагролизинг». Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайте проекта.