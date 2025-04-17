Штаб ТКО: еще 8 регионов перешли в «зеленую зону» по закупке мусоровозов

Российский экологический оператор выявил положительную динамику в закупке регионами мусоровозов. Дефицит специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и план закупок на 2025 год обсудили на штабе по организации обращения с ТКО, который состоялся 15 апреля под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

«Динамика за неделю — положительная. Все субъекты утвердили дорожные карты по обеспеченности спецтехникой. Мероприятия по закрытию потребности исполняются в установленный срок. Принципиально важно, чтобы средства, выделенные на закупку мусоровозов, были подтверждены статьями бюджетных расходов. Эту информацию необходимо внести в раздел дорожных карт во ФГИС УТКО (Федеральная государственная информационная система учета ТКО — прим.). Коллеги из РЭО могут провести индивидуальные консультации по тому, как это работает», — сообщил замминистра природы и экологии РФ Денис Буцаев.

По сравнению с прошлым штабом 8 регионов перешли в «зеленую зону», закрыв потребность в мусоровозах. Это Краснодарский край, Ингушетию, ХМАО, Ленинградскую, Новосибирскую, Тульскую, Челябинскую и Тамбовскую области.

Замминистра также рассказал о программе льготного лизинга на закупку новой специализированной техники для транспортирования ТКО. Она будет распространяться только на те регионы, которые в течение апреля подтвердят выделение средств на закупку техники, а также на тех регоператоров, которые обеспечили регистрацию техники в ГЛОНАСС и ФГИС УТКО. Замминистра попросил региональные власти довести эту информацию до региональных операторов и в апреле — первой половине мая направить заявки для участия в программе льготного лизинга.

Всего регионам в «красной» и «желтой» зонах необходимо закупить 771 специализированную машину для вывоза ТКО. С 1 октября 2024 года по настоящее время регионы закупили 641 единицу техники.

«План закупки техники на 2025 год, согласно дорожным картам регионов, составляет 302 машины, или 39% от общего дефицита. На данный момент уже закуплено 58 из них. То есть план на этот год выполнен на 19% — это положительная динамика», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

По состоянию на 15 апреля информацию о закупке специализированной техники предоставили 87 субъектов Российской Федерации.