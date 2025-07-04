Штаб ТКО: Чукотка вышла из «красной зоны» по банковским гарантиям

Властям Чукотского автономного округа удалось вывести регион из «красной зоны» в части получения банковской гарантии. Об этом сообщили на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева.

«Все региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Чукотского автономного округа успешно предоставили безотзывные банковские гарантии. Это важный шаг, подтверждающий финансовую стабильность и надежность компаний, ответственных за вывоз отходов в регионе», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Он похвалил регион, отметив, что основным свидетельством устойчивости регионального оператора является наличие банковской гарантии.

«Данная мера направлена на повышение качества услуг по обращению с ТКО и защиту интересов жителей Чукотского АО», — подчеркнул заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре ППК РЭО Евгений Карелов.

Отсутствие банковской гарантии является прямым основанием для лишения статуса регионального оператора.