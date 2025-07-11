Штаб ТКО: число жалоб россиян на вывоз ТКО снизилось на 7%

Жители России оставили меньше жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ.

«За прошедшую неделю мы получили через системы „Инцидент менеджмент“ (ЦУР), „Госуслуги. Решаем вместе“ и „РЭО Радар“ 11 924 сообщений, это на 7% меньше, чем за предыдущий период. Видим позитивную динамику. Чаще всего жители жаловались на нарушения, связанные с содержанием мусорных площадок и контейнеров. Это 33% от всех обращений. Данная проблема чаще всего наблюдается в Ленинградской, Оренбургской областях и Краснодарском крае», — рассказал Денис Буцаев.

Еще одна проблема, которая беспокоила граждан, — это экологические нарушения. Они составили 22% от всех полученных жалоб, относительно прошлого месяца. Такие нарушения были зафиксированы по большей части в Оренбургской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Также в топ-3 проблем вошли жалобы на сбор и уборку отходов вне контейнерных площадок — 12% от всех жалоб. Проблемы отмечались чаще в Кабардино-Балкарии, Красноярском и Ставропольском краях.

Замминистра подчеркнул, в летний сезон недопустимо нарушать графики вывоза отходов, стоит обратить внимание также на уборку контейнерных площадок, усилить работу по вывозу ТКО не только в городах, но и на территориях сельских поселений и СНТ.