Штаб ТКО: более половины объектов ТКО начали передавать информацию о взвешивании мусоровозов

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Весы измеряют вес мусоровозов и фиксируют массу привезенных отходов. Затем они передают данные в единую систему, чтобы выявлять нарушения и нелегальные выбросы мусора.

«Во ФГИС УТКО внесена информация о наличии на территории субъектов Российской Федерации 1 324 действующих объектов обращения с ТКО. Из них только 688 настроили передачу данных с постов весового контроля — это 52% от общего количества. Восемь объектов подключились с прошлого штаба, а с момента начала работы штаба — 573», — сообщил Денис Буцаев.

В «зеленой зоне» с показателем свыше 50% — 50 регионов. Из них только 15 разместили 100% данных весового контроля во ФГИС УТКО.