Штаб ТКО: более 50 регионов настроили видеомониторинг контейнерных площадок

Для мониторинга вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок регионы должны настроить воспроизведение видеопотоков с камер наблюдения через интерфейс информационной системы учета отходов (ФГИС УТКО).

Сейчас таких регионов 52, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ.

«По поручению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева Российский экологический оператор доработал ФГИС УТКО и создал функционал мониторинга работы региональных операторов с использованием средств видеофиксации. В настоящий момент уже 52 субъекта РФ с более чем 1200 камер видеонаблюдения передают видеопотоки», — сообщил Денис Буцаев.

Еще в восьми регионах продолжается работа по подключению камер видеонаблюдения к системе учета отходов, в том числе в рамках программы «Безопасный город».

Среди субъектов, которые настраивают видеопотоки, — Архангельская, Воронежская, Калининградская, Ленинградская области, Республика Бурятия, Пермский край, Севастополь и Москва. Замглавы Минприроды РФ призвал регионы ускориться.

25 субъектов РФ сообщили об отсутствии камер видеонаблюдения, в обзор которых попадают контейнерные площадки.