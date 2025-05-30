Штаб ТКО: более 40 регионов нарушают сроки создания инфраструктуры по обращению с ТКО

В апреле 2025 года 43 региона оказались в отстающих по срокам создания инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«По состоянию на апрель 2025 года в 43 регионах России нарушены сроки реализации мероприятий дорожных карт. При этом за истекшие две недели мероприятия, ранее значившиеся в просрочке, исполнены в четырех регионах — Пермском крае, Республиках Чувашия и Хакасия, Донецкой Народной Республике. Частично исполнили ранее запланированные мероприятия в 13 субъектах. Это Архангельская, Вологодская, Владимирская, Калининградская, Омская, Сахалинская, Тамбовская и Челябинская области, Краснодарский, Приморский и Хабаровский края, НАО, ХМАО», — сообщил Денис Буцаев.

При этом за истекшие две недели в рамках постоянного мониторинга, который проводится специалистами Российского экологического оператора и Минприроды России, нарушения дорожной карты были выявлены в Свердловской области.

На сегодня 40 субъектов РФ находятся в «красной зоне» по исполнению мероприятий дорожных карт: Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская, Омская, Рязанская, Вологодская, Орловская, Ленинградская, Калининградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Коми, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Краснодарский, Камчатский края, ХМАО, НАО, ЯНАО, Чукотский АО, г. Санкт-Петербург. Мероприятия в этих субъектах подлежали к исполнению в январе — апреле 2025 года.