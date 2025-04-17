Штаб ТКО: 85 регионов подключились к приложению для водителей мусоровозов

К мобильному приложению «Водитель ТКО» подключились 85 субъектов РФ. Об этом сообщил заместитель министра природы и экологии Денис Буцаев на штабе по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совещание прошло 15 апреля под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

«Властям субъектов поручили проследить, чтобы все региональные операторы подключились к приложению „Водитель ТКО“. Это необходимо для передачи фото с контейнерных площадок. Так федеральный центр сможет видеть результаты вывоза отходов в режиме онлайн. В итоге пять регионов частично исполнили поручение: в них региональные операторы делают фотографии не со всех контейнерных площадок города. По 80 регионам — покрытие стопроцентное. При этом ни один из субъектов не обеспечил регулярность размещения фотографий на 100%», — сообщил Денис Буцаев.

Приложение появилось в октябре 2024 года. Водители мусоровозов делают при помощи него фотографии площадок до и после вывоза отходов. Они попадают в цифровую систему РЭО. Их анализирует нейросеть и таким образом получается объективная оценка качества вывоза отходов в каждом регионе. Приложение создал Российский экологический оператор.

«Регионы должны не только подключиться к мобильному приложению, но и регулярно размещать фотографии вывоза ТКО с контейнерных площадок в системе. Только так мы сможем видеть реальную ситуацию с вывозом отходов в стране», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Лидерами по использованию приложения «Водитель ТКО» стали Удмуртия, Магаданская, Саратовская области и Санкт-Петербург. Они передают данные по около 40% контейнеров. Остальные регионы имеют крайне низкие показатели. В большинстве субъектов объем передаваемых данных не превышает 1%, а в 21 регионе региональные операторы вообще ни разу за последние семь рабочих дней не размещали фотографии вывоза отходов.

Установочный файл с приложением Российский экологический оператор отправил во все регионы страны.