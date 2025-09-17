Штаб ТКО: 8 регионов нарастили темпы закупки контейнеров

При этом лидерами по закупкам контейнеров и обустройства площадок названы Псковская, Архангельская, Ростовская области и Пермский край. Об этом сообщили на Инциденте № 58 «Организация системы по обращению с ТКО», который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Регионы-лидеры за неделю обустроили и закупили 203 площадки и 734 контейнера. Прирост наблюдается в следующих субъектах: Иркутская область, Еврейская автономная область, Брянская область, Новосибирская область, Алтайский край, Калининградская область, Орловская область, Пермский край. Благодарю за работу коллеги!» — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По регионам, утвердившим план закупок контейнерных площадок и контейнеров, количество на 2025 год составляет 8 952 контейнерных площадки и 48 558 контейнеров.

«На данный момент создано 4449 контейнерных площадок и приобретено 33 393 контейнера», — добавили в пресс-службе РЭО.