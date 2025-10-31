Штаб ТКО: 77% мусоровозов в России передают данные ГЛОНАСС

При этом маршруты более 5700 мусоровозов остаются неизвестными, так как их владельцы не настроили передачу данных ГЛОНАСС в федеральную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«По состоянию на 28 октября во ФГИС УТКО внесена информация о 25 201 транспортном средстве, из них 19 460 передавали треки движения. Это 77% от общего количества. Еще 5741 транспортное средство до сих пор не обеспечило передачу данных ГЛОНАСС, это 23% от общего количества», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Из-за отсутствия передачи данных ГЛОНАСС в единую систему невозможно проследить несанкционированный сброс отходов, который приводит к появлению стихийных свалок.

«На сегодня 71 регион обеспечил передачу маршрутов 50% мусоровозов и более, еще три региона имеют показатель от 20 до 50% по передаче треков. Республики Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия имеют показатель ниже 20%», — добавили в пресс-службе РЭО.