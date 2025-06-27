Штаб ТКО: 715 объектов ТКО начали взвешивать мусоровозы

Количество объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые настроили весовой контроль, увеличилось почти в три раза с начала года. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. С докладом выступил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Передачу данных весового контроля в систему учета отходов (ФГИС УТКО) обеспечивают уже 715 объектов, на начало года было 263 объекта. Прошу все регионы взять вопрос на особый контроль и в срочном порядке обеспечить размещение данных, особое внимание обращаю регионов „красной зоны“. Размещение данных необходимо обеспечить до 1 июля текущего года», — сообщил Денис Буцаев.

Весовой контроль предполагает взвешивание мусоровозов на весах, расположенных на объектах. Таким образом фиксируется масса привезенных отходов. Затем объекты передают данные в единую систему. Это позволяет выявлять нарушения и нелегальные выбросы отходов.

Сейчас в систему внесена информация о наличии 1 272 действующих объектов обращения с ТКО на территории субъектов РФ. Таким образом, настроили передачу данных с постов весового контроля 56% объектов от общего количества. Всего с начала года настроили передачу данных во ФГИС 452 объекта.

При этом только 15 регионов обеспечили размещение 100% данных весового контроля во ФГИС УТКО: Амурская, Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Тюменская области, Республики Адыгея, Бурятия, Северная Осетия — Алания, Хакасия, Крым и г. Севастополь. В «зеленой зоне» с показателем свыше 50% — 53 региона.

В четырех регионах не обеспечена передача данных ни по одному объекту инфраструктуры.