Штаб ТКО: 64 региона начали разработку программ по переходу на экономику замкнутого цикла

Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«До 30 декабря 2025 года всем субъектам необходимо утвердить на региональных штабах программы по переходу к экономике замкнутого цикла, предварительно согласовав их с Российским экологическим оператором. Сейчас большинство регионов приступили к разработке программ. Благодарю коллег за проделанную работу. Остальных прошу активно включиться в работу и отмечаю, что переноса сроков утверждения программ не будет», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Разработку всех региональных программ планируется завершить до конца 2025 года — они будут содержать анализ текущей ситуации, планы по переработке отходов и меры по развитию экономики замкнутого цикла. Каждый субъект сам определяет темпы и этапы перехода, исходя из своих возможностей.

«Уже приступили к формированию документов 64 региона. Подготовились к инвентаризации, но не начали разработку программ 22 региона. Еще не назначили ответственные ведомства и не создали рабочие группы Воронежская область, Севастополь, Республика Дагестан», — уточнили в пресс-службе РЭО.

Согласно целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», к 2030 году не менее 25% отходов должны возвращаться в хозяйственный оборот, а объем захоронения сократиться до 50%.