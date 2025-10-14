Штаб ТКО: 63 региона подключили мусорные площадки к камерам видеонаблюдения

Видео с камер наблюдения в систему учета твердых коммунальных отходов теперь передают большинство российских регионов. Эти данные анализирует нейросеть, которая выявляет на контейнерных площадках навалы отходов, переполненность контейнеров, преграды для мусоровоза в виде сугробов или автомобилей и другие нарушения. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«На данный момент 63 субъекта Российской Федерации передают видеопотоки с камер в федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). В 21 субъекте камеры отсутствуют. Прошу активизироваться регионы и обеспечить размещение видеопотоков в систему в срок до 1 ноября», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

За прошедшую неделю видео стали передавать еще три региона: Воронежская и Новосибирская области, Республика Дагестан.

«По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева РЭО доработал ФГИС УТКО и создал новый функционал. Он позволяет проводить мониторинг деятельности региональных операторов с использованием средств видеофиксации, в частности камер видеонаблюдения, расположенных вблизи контейнерных площадок», — добавили в пресс-службе РЭО.