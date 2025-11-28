Штаб ТКО: 57 регионов согласовали планы закупок контейнеров на три года

Большинство регионов разработало дорожные карты по контейнерным площадкам и контейнерам на 2026–2028 годы. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, который прошел на площадке Координационного центра Правительства Российской Федерации.

«Дорожные карты согласованы с РЭО по 57 субъектам. Отдельно отмечу 7 регионов, которые не просто согласовали, но уже утвердили у себя эти планы. Это Волгоградская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Смоленская области, Республика Саха (Якутия) и Кабардино-Балкарская Республика. Благодарю за проделанную работу. Остальные регионы прошу ускорить процедуру доработки планов», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Он также поблагодарил регионы, которые продолжили закупку контейнеров в 2025 году.

«Всего по плану на 2025 год создано 9 959 контейнерных площадок и приобретено 55 432 контейнеров», — добавили в пресс-службе РЭО.