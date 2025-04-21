Штаб ТКО: 35 регионов сорвали сроки по созданию инфраструктуры ТКО

Нарушения сроков создания инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами зафиксированы в 35 субъектах. Основная причина — затягивание оформления земельно-имущественных отношений и согласования проектной документации.

«Создание инфраструктуры — обязательный этап реализации реформы по комплексному обращению с твёрдыми коммунальными отходами. И это ответственность региональных властей. На сегодняшний день мы видим, что 35 субъектов уже не укладываются в сроки по строительству новых заводов по сортировке и переработке отходов. Вопрос крайне острый. Регионы должны приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное время и создать инфраструктуру», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Среди отстающих субъектов — Брянская, Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Челябинская, Новосибирская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Хакасия, Северная Осетия, Якутия, Коми, Ингушетия, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Камчатский, Краснодарский края, Чукотский А О, ХМАО, ЯНАО, Кабардино-Балкарская Республика, Донецкая Народная Республика, г. Санкт-Петербург.

«На данный момент дорожные карты по созданию инфраструктуры обращения с отходами утверждены в 85 субъектах», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Власти регионов должны внести утвержденные дорожные карты в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Однако некоторые регионы исполняют поручение не в полном объеме или с некорректными сроками; это считается нарушением.