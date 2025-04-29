Штаб ТКО: 33 региона остались в «красной зоне» по созданию инфраструктуры ТКО

За прошедшие две недели всего пять регионов вышли из «красной зоны» по созданию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Остальные 33 отстающих региона не исправили нарушения дорожных карт. Об этом сообщили на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«В марте 2025 года нарушения были обнаружены в 38 регионах России. За последние две недели пять регионов: Брянская, Омская, Кемеровская, Челябинская и Рязанская области — успели закрыть все „просрочки“ из дорожных карт. Мы благодарим их за выполненную работу. Однако 33 региона все еще находятся в „красной зоне“. Эти регионы пропустили сроки реализации инфраструктурных проектов, запланированных на январь–март 2025 года, и пока не устранили проблемы», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В число отстающих субъектов вошли Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Новосибирская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Хакасия, Коми, Ингушетия, Якутия, Северная Осетия, Чукотский АО, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Краснодарский, Камчатский края, ХМАО, ЯНАО, Кабардино-Балкарская Республика, Донецкая Народная Республика, г. Санкт-Петербург.

«Регионы обязаны внести дорожные карты по обращению с отходами в цифровую систему учета отходов (ФГИС УТКО) в течение пяти рабочих дней после утверждения документов. Когда что-то из дорожной карты выполняется, нужно подтвердить это копией соответствующего документа. Если этого не происходит, регион также может попасть в „красную зону“», — добавила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

На данный момент во ФГИС УТКО внесено 84 из 86 утвержденных дорожных карт. В двух субъектах Российской Федерации — Бурятии и Татарстане — не приступили к этой работе.