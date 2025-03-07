Штаб ТКО: 28 регионов отстают в создании инфраструктуры по обращению с ТКО

Российский экологический оператор выявил нарушения по исполнению дорожных карт по инфраструктуре в 28 субъектах РФ. Они рискуют не ввести предприятия по обработке отходов в срок. Количество просрочек исполнения мероприятий обозначенных дорожных карт возросло в 3 раза.

Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства. Он также отметил, что в 6 регионах до сих пор не подключили мобильное приложение «Водитель ТКО», и сообщил о готовности дорожных карт регионов по остальным блокам деятельности в сфере ТКО.

Проблемные регионы

За истекшую неделю утверждены еще 7 дорожных карт по инвестиционным проектам: в Запорожской и Томской областях, Кемеровской области-Кузбассе, Луганской Народной Республике, Удмуртской Республике, г. Севастополе и Ставропольском крае. Таким образом дорожные карты подписаны в 71 субъекте Российской Федерации.

Предварительно согласованы дорожные карты 7 субъектам Российской Федерации, к ним относятся Белгородская, Мурманская, Пензенская, Рязанская область, Пермский край, Республики Мордовия и Карелия. Дорожная карта Ярославской области находится на рассмотрении в ППК «РЭО».

Дорожные карты 7 субъектов находятся на доработке в регионах по замечаниям ППК «РЭО»: Республики Бурятия, Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Камчатский край.

«Специалистами РЭО проведен мониторинг реализации мероприятий утвержденных дорожных карт по инфраструктуре. По состоянию на март 2025 года выявлены в 28 субъекте РФ. К ним относятся Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Костромская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Коми, Саха (Якутия) и Хакасия. Речь идет о мероприятиях, которые подлежали к исполнению еще в январе–феврале 2025 года. Отмечу, что за истекший месяц количество просрочек исполнения мероприятий дорожных карт возросла в 3 раза, что недопустимо», — сообщил Денис Буцаев.

Реализация дорожных карт по блокам деятельности в сфере ТКО

По состоянию на 04.03.2025 в «желтой» зоне по устойчивости региональных операторов находятся 39 субъектов Российской Федерации, в «красной» зоне субъекты отсутствуют. Республика Карелия перешла из зеленой в желтую зону 25 февраля 2025 года, однако все еще не направили дорожную карту на согласование в ППК «РЭО». Остальные 38 регионов дорожные карты утвердили. Из 39 дорожных карт по нормализации деятельности региональных операторов внесено в систему ФГИС УТКО — 34 карты.

«Напомню, что без внесения дорожной карты в ФГИС УТКО невозможно подтвердить исполнение пунктов плана мероприятий. Следовательно, данные дорожные карты будут считаться неисполненными. В связи с этим, отмечаем неисполнение дорожной карты Кабардино-Балкарской Республикой. Региону необходимо в срочном порядке обеспечить внесение дорожной карты в систему», — подчеркнул Денис Буцаев.

В нарушение сроков исполнения утвержденных дорожных карт не получены банковские гарантии региональными операторами в следующих регионах: Карачаево-Черкесская Республика, Амурская и Магаданская область, Забайкальский край, Республика Хакасия и Чукотский автономный округ.

«От перечисленных регионов в срок до 10 марта мы ждем информацию о статусе и плановой дате получения банковских гарантий, в противном случае регионы отдельно будут рассмотрены на следующих заседаниях штаба», — добавил глава РЭО.

В «желтой» и «красной» зоне по обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО находятся 28 субъектов Российской Федерации, из них утвердили дорожные карты 24 региона, а внесли в систему ФГИС УТКО — лишь 22 субъекта. Запорожской и Курской областям необходимо ускорить процесс размещение данных.

По обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами дорожные карты утверждены в 36 субъектах из 37. Это Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калининградская, Курская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская области, Еврейская АО, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва и Хакасия, Удмуртская Республика.

Камчатский край перешел из «зеленой» в «желтую» зону 25 февраля 2025 года, однако все еще не направил дорожную карту на согласование в РЭО. Не разместили дорожные карты в ФГИС УТКО Кабардино-Балкарская Республика и Курская область.

Из 36 субъектов, утвердивших дорожные карты, план закупок контейнерных площадок и контейнеров на 2025 год представили только 30 субъектов. Из них 15-ти субъектам РЭО не согласовал план.

«Хочу обратить внимание на подключение региональных операторов к приложению „Водитель ТКО“. До сегодняшнего момента не увидели подвижек по внедрению мобильного приложения в Республиках Алтай, Башкортостан, Ленинградской, Новосибирской, Тульской областях и Санкт-Петербурге. Со всеми этими регионами ситуацию проговаривал лично, прошла неделя, все еще не видим результатов. Очень рассчитываем, что в ближайшее время вопрос с внедрением фотофиксации процесса оказания услуг населению и передачи этих данных через приложение во ФГИС УТКО будет налажен», — сообщил Денис Буцаев.

Общая повестка

В ходе штаба глава РЭО обсудил со всеми отстающими регионами проблематику, были обозначены новые сроки и статусы.

Также в ходе заседания заместитель председателя Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган обозначил основные положения законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“, направленного на правовое регулирование создания и содержания мест (площадок) накопления ТКО.