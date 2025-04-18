Штаб ТКО: 19 регионов заключат 36 концессий в сфере ТКО к июню

Тридцать шесть государственно-частных партнерств (так называемых концессионных соглашений) в области обращения с отходами заключат к июню в 19 регионах страны. На сегодняшний день Российский экологический оператор завершил формирование финансовых моделей для половины проектов — 17 концессий в 10 регионах страны.

Чтобы ускорить процесс заключения концессионных соглашений, РЭО разработал и направил в регионы типовую форму соглашения. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО. Совещание прошло 15 апреля под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

«В марте 2025 года Правительство РФ подписало Распоряжение № 649-р. Оно даст возможность заключить без конкурса 36 концессионных соглашений в 19 регионах. Благодаря им в субъектах появятся новые предприятия. Их мощность составит порядка 5 млн тонн по обработке ТКО, 2,3 млн тонн — по утилизации ТКО, 3,5 млн тонн — по размещению ТКО. Общий объем финансирования для создания этих объектов — более 100 млрд рублей. Основная часть инвестиций — за счет льготных займов РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

Чтобы обеспечить выполнение плана, еженедельно проходят рабочие встречи с представителями властей 19 регионов.

«В апреле мы планируем завершить согласование заданий на проектирование объектов, а в мае — оформить концессионные соглашения. Минприроды России и РЭО готовы оперативно оказывать всю необходимую методологическую поддержку регионам», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Распоряжение № 649-р было принято в связи с дефицитом частных инвестиций в инфраструктуру ТКО и длительностью проведения конкурсных процедур. В перечень концессионеров, утвержденный распоряжением, вошли юридические лица Приморского, Алтайского, Красноярского, Краснодарского краев, Амурской, Архангельской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Ярославской, Тверской, Калининградской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики, Республик Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Коми.