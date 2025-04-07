Штаб ТКО: 19 регионов срывают сроки создания объектов обращения с ТКО

В 19 регионах нарушены сроки исполнения мероприятий дорожных карт по созданию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — объектов обработки, утилизации и размещения отходов. Об этом сообщил замминистра природы и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который еженедельно проходит на площадке Координационного центра Правительства. Дорожные карты Российский экологический оператор и регионы утвердили в 79 субъектах РФ.

«Дорожные карты подписаны в 79 субъектах Российской Федерации. Из них в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) внесены 78. Благодарю коллег, работа была масштабная. В Белгородской области недавно утвердили дорожную карту, просьба оперативно до следующего штаба эту работу завершить. Однако в ходе мониторинга реализации дорожных карт были выявлены нарушения в 19 субъектах РФ за период декабрь 2024 — февраль 2025. В дополнение еще более 30 субъектов также могут оказаться в красной зоне по исполнению мероприятий. Мониторинг показал, что более чем 50 субъектах РФ нарушения есть по мероприятиям, которые подлежали к исполнению к марту 2025 года», — сообщил Денис Буцаев.

К допущенным нарушениям в частности относятся отсутствие заключенного договора на разработку проектно-сметной документации, отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и Главгосэкспертизы (ГГЭ), непередача инвестору земельного участка.

В перечень 19 регионов, где выявлены нарушения за декабрь 2024 — февраль 2025, вошли Алтайский край, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Костромская, Тверская, Сахалинская, Ульяновская области, Еврейская автономная область, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, Кабардино-Балкарская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Коми, Ингушетия, Башкортостан, Северная Осетия — Алания.

Замминистра обратил внимание на ошибки при внесении дорожных карт во ФГИС УТКО и поручил до конца недели исправить нарушения, а также обеспечить дополнительный контроль за корректностью данных и исключить повторение ошибок.

«Например, регионы зачастую не вносят ряд мероприятий во ФГИС УТКО или сдвигают сроки вправо. И тогда в электронной системе данные расходятся с реальность. В случае, если РЭО найдет два и более таких расхождений, мы будем считать, что дорожная карта находится в красной зоне. Рассчитываю, что это все-таки технические ошибки, но просьба обеспечить дополнительный контроль за корректностью внесения дорожных карт во ФГИС. Это необходимо, чтобы, в первую очередь, видеть корректность исполнения дорожных карт», — отметил Денис Буцаев.

Такие нарушения допустили Республика Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Новосибирская, Магаданская, Ульяновская и Кировская области.

«Работу по загрузке документов, подтверждающих исполнение мероприятий дорожных карт, во ФГИС УТКО регионы должны завершить в недельный срок. На следующем штабе будут детально разобраны случаи просрочек исполнения», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.