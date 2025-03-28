Штаб ТКО: 18 регионов в зоне риска по закупке контейнеров для сбора ТКО

Планы закупок контейнерных площадок и контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) не утвердили 18 субъектов РФ. Таким образом, в этих регионах затягивается принятие решений о приобретении необходимого количества контейнеров для сбора отходов. Об этом сообщили на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«В части утверждения на региональном штабе плана закупок на 2025 год 18 субъектов РФ планы не представили, либо документы были направлены на доработку. Например, Томская область фактически проигнорировала план закупок текущего года и планирует перенести закупку на 2026 год и позднее. Это не отвечает первоначальным утвержденным планам. В целом, закупка контейнерных площадок и контейнеров идет крайне медленно. В большинстве регионов даже утвержденные на региональных штабах цифры еще не заложены в бюджеты, финансирование не начато. Напоминаем, что закупка контейнеров — это обязательство, утвержденное в рамках штаба и направленное на реализацию реформы отрасли обращения с ТКО», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Среди субъектов, которые не направили планы закупок или дорабатывают их, — Еврейская автономная область, Краснодарский край, Новгородская, Псковская, Тверская, Брянская, Ростовская, Архангельская, Калужская, Томская области, Республики Бурятия, Карелия, Северная Осетия — Алания, Алтай, Хакасия, Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика.

В Белгородской области и Камчатском крае сроки исполнения планов не наступили.

Восемь субъектов согласовали план закупок с РЭО, но еще не утвердили его. Это Ульяновская, Оренбургская, Самарская, Смоленская области, Республики Дагестан и Ингушетия, Алтайский и Пермский края.

Утвердили планы Забайкальский, Красноярский края, Иркутская, Калининградская, Новосибирская, Орловская области, Республика Саха (Якутия).