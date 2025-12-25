Штаб ТКО: 164 объекта по обращению с отходами построят к 2028 году в России

Министерство природных ресурсов и экологии РФ сформировало план ввода инфраструктуры на 2026–2027 годы, который предполагает создание 164 объектов обращения с отходами, включая комплексные с 411 участками обработки, утилизации и захоронения ТКО, инсинераторами. Об этом сообщили на Инциденте № 58 «Организация системы по обращению с ТКО», который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В заседании приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты РЭО.

«Весь год мы с вами занимались мониторингом ситуации по широкому спектру вопросов, связанных со сферой обращения с отходами. Это дало определенные результаты. В том числе ни один из региональных операторов на данный момент уже не находится в „красной зоне“ по экономической устойчивости. В текущем году совокупно приобретено больше 62 тысяч контейнеров и появилось 12 тысяч площадок под них. Помимо этого, закуплено 1,5 тысячи мусоровозов, значительная часть из которых — через инструмент льготного лизинга, который появился в 2025 году при поддержке Правительства России», — отметил Дмитрий Патрушев.

Важным направлением деятельности штабов является реализация инфраструктуры. По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева Минприроды России и РЭО составили перечень всех инвестиционных проектов, которые реализуются на территории страны.

«Поскольку в рамках комплексных объектов сроки ввода в эксплуатацию отдельных участков обработки, утилизации и захоронения отходов различаются, мы ведем контроль по ним по отдельности. Для осуществления контроля мы выделили основные этапы работ (оформление земельных участков, разработка проектно-сметной документации, получение заключения государственной экспертизы, начало строительства, ввод в эксплуатацию). Более подробную информацию по субъектам мы рассматриваем на наших еженедельных штабах Минприроды, проводим детализированный разбор по исполнению дорожных карт», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В рамках согласованных дорожных карт будет построено и реконструировано 29 млн тонн мощностей, или 368 объектов, включая комплексные, без учета инсинераторов на удаленных территориях (с 139 инсинераторами — суммарно 507 объектов). Всего на этих объектах будет работать 916 отдельных участков обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов.

В настоящее время в России образуется чуть менее 48 млн тонн ТКО и имеется 42 млн тонн мощностей по обработке ТКО. Значительная часть этих мощностей устарела и будет реконструирована или выведена из эксплуатации. Создание новых объектов позволит обеспечить к 2030 году 100% обработку ТКО.