Штаб ТКО: 14 регионов закупили 1848 контейнеров для ТКО за неделю

Также эти регионы создали 2265 контейнерных площадок. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Прирост по количеству контейнеров наблюдается по Иркутской, Оренбургской, Белгородской, Новосибирской, Архангельской, Новгородской, Орловской и Калининградской областям, Забайкальскому, Краснодарскому и Пермскому краям, Еврейской автономной области, Республикам Дагестан и Калмыкия», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Всего согласно планам регионы должны создать в 2025 году 8 952 контейнерных площадки и закупить 48 558 контейнеров.

«В регионах, утвердивших планы закупок, уже создано 2265 контейнерных площадок и приобретено 23 688 контейнеров. За неделю субъекты создали 432 площадки и купили 1848 контейнеров», — отметили в пресс-службе РЭО.