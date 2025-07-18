Штаб ТКО: 13 регионов оказались в «красной» зоне по созданию инфраструктуры обращения с отходами

Российский экологический оператор совместно с Минприроды разделил регионы с просрочками по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на «красную» и «желтую» зоны.

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Регионам „красной“ зоны и Российскому экологическому оператору следует провести все разъяснительные онлайн-совещания до конца месяца. За прошедшую неделю мероприятия частично исполнили шесть субъектов РФ: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Башкортостан, Камчатский край, Челябинская, Омская области и Чукотский автономный округ. Благодарим регионы за проделанную работу, однако указанные субъекты продолжают оставаться в „красной зоне“ до полного исполнения просроченных мероприятий», — отметил Денис Буцаев.

К «красной» зоне теперь относятся регионы, в которых просрочка по исполнению мероприятий и количество неисполненных мероприятий увеличиваются, при этом регионы не предпринимают никаких шагов по исправлению ситуации. На сегодняшний день в «красной» зоне находятся Амурская, Воронежская, Владимирская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Орловская, Свердловская области, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), ХМАО, Приморский край).

К «желтой» зоне относятся регионы, в которых допущены просрочки в исполнении мероприятий, но есть план по их устранению и движение в этом направлении. В «желтой» зоне находятся 50 субъектов РФ.