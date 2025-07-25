Штаб ТКО: 11 регионов остаются в «красной» зоне по созданию инфраструктуры обращения с отходами

Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Своевременное выполнение дорожных карт позволяет обеспечить строительство новых объектов по сортировке, переработке и утилизации ТКО, что напрямую влияет на снижение нагрузки на окружающую среду и выполнение целей национального проекта „Экологическое благополучие“. На июнь 2025 года выявлены нарушения сроков создания объектов в рамках дорожных карт в 62 субъектах РФ, — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — С учетом применения нового подхода к оценке исполнения мероприятий на сегодняшний день в „красной“ зоне находятся 11 субъектов РФ — Амурская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Орловская, Свердловская области, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край. Их количество уменьшилось на два».

Еще два субъекта РФ — ХМАО и Владимирская область — сократили количество просроченных мероприятий по итогам прошедшей недели и передвинулись из «красной» зоны в «желтую». Таким образом, на сегодняшний день в «желтой» зоне находится 51 субъект РФ.

«При этом за прошедшую неделю вышел из просрочки один субъект — Удмуртская Республика, частично мероприятия исполнили шесть регионов: Алтайский край, Смоленская и Запорожская области, Ненецкий и Ханты- Мансийский автономные округа, Республика Саха (Якутия). Благодарим регионы за проделанную работу, однако указанные субъекты продолжают оставаться в „красной зоне“ до полного исполнения просроченных мероприятий», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Теперь РЭО и Минприроды иначе оценивают регионы по созданию инфраструктуры. К «красной» зоне относятся регионы с просрочками, которые не исправляют ситуацию. К «желтой» зоне относятся регионы с просрочками, но с планами по их устранению.